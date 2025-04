Moder czekał na takie słowa. Holendrzy nie mają wątpliwości

box to box pictures/Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder chwalony za kolejny mecz

Jakub Moder przez ostatnie sezony grał w zespole Brighton. Po wyjeździe z Lecha Poznań kontynuował swoją karierę na boiskach angielskiej Premier League i choć ten czas należy raczej zaliczyć do średnio udanych to nietrudno odnieść wrażenie, że środkowy pomocnik reprezentacji Polski mógł – mówiąc kolokwialnie – osiągnąć więcej w zespole Mew. Jego rozwój brutalnie jednak zahamowały kontuje, przez co stracił cały poprzedni sezon.

Z tego też powodu w zimowym okienku transferowych Moder trafił do Holandii, a konkretnie do zespołu Feyenoordu Rotterdam, gdzie bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że radzi sobie bardzo, ale to bardzo dobrze. Polak jest chwalony za swoją grę oraz waleczność, a kilka miłych słów pod jego adresem skierował po ostatnim meczu z Groningen serwis “Sportnieuws.nl”.

WIDEO: Boniek: Moder dobrze zrobił

“Moder od pierwszej minuty meczu z Groningen pokazał, że jest piłkarzem niezastąpionym dla Robina van Persiego i to niezależnie od boiskowej sytuacji. Gwiazda i cichy reżyser” – napisali dziennikarze z Holandii.

Jakub Moder w tym sezonie rozegrał dla Feyenoordu 12 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis “Transfermarkt” 10 milionów euro. 25-latek ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2028 roku.

