Czesław Michniewicz od października 2024 roku pozostaje bez pracy. Ostatnim klubem, jakim prowadził był marokański FAR Rabat. Jak informuje Zbigniew Szulczyk, były selekcjoner Polski może przejąć drużynę z ligi algierskiej.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz może przejąć klub z algierskiej League 1

Czesław Michniewicz od stycznia do grudnia 2022 roku odpowiadał za wyniki reprezentacji Polski. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni awansowali na Mistrzostwa Świata, gdzie dotarli do 1/8 finału. W spotkaniu, którego stawką był ćwierćfinał przegrali jednak z reprezentacją Francji (1:3). Niedługo później 55-latek przestał pełnić funkcję selekcjonera drużyny narodowej.

Dalszą karierę trenerską kontynuował poza granicami Polski. Najpierw przez kilka miesięcy pracował w Saudi Pro League, gdzie podpisał kontrakt z Abha Club. W Arabii Saudyjskiej wygrał jedynie 3 z 9 meczów, przez co został szybko zwolniony. Z kolei od lipca do października ubiegłego roku był trenerem FAR Rabat.

Z wielokrotnym mistrzem Maroka awansował do fazy grupowej afrykańskiej Ligi Mistrzów. Mimo to wyniki w lidze pozostawiały wiele do życzenia. Ze względu na kiepską formę zespołu i tylko 5 zwycięstw w 13 meczach po raz kolejny stracił pracę po kilku miesiącach.

Niebawem Czesław Michniewicz może jednak wrócić do zawodu trenera. Jak podaje Zbigniew Szulczyk zatrudnieniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski zainteresowany jest jeden z klubów w algierskiej League 1. Dokładna nazwa zespołu nie została jednak podana.