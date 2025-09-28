Skóraś wysłał sygnał do Urbana. Kapitalny występ skrzydłowego

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Michał Skóraś

Michał Skóraś strzelił gola i zaliczył dwie asysty

Michał Skóraś odżył po zmianie klubu w minionym letnim oknie transferowym. Przypomnijmy, że 25-letni skrzydłowy w ostatnim okienku przeszedł z Club Brugge do KAA Gent za niespełna 2 miliony euro. W niedzielne późne popołudnie nowa drużyna dziewięciokrotnego reprezentanta Polski zmierzyła się na wyjeździe z Cercle Brugge w meczu 9. kolejki Jupiler Pro League, a nasz rodak ponownie odegrał kluczową rolę. KAA Gent dopisało do swojego dorobku trzy punkty, pokonując dzisiejszego rywala 4:2.

Michał Skóraś udowodnił, że znajduje się w znakomitej formie i potrafi wziąć odpowiedzialność za wynik zespołu De Buffalo’s. Urodzony w 2000 roku zawodnik strzelił gola oraz zaliczył dwie asysty, czym zdecydowanie zasłużył na miano najlepszego piłkarza opisywanego pojedynku. Łącznie w barwach ekipy z Gandawy rozegrał już cztery spotkania, w których zdobył dwie bramki i dołożył dwa ostatnie podania. Tak imponujący start w nowej drużynie pokazuje, iż KAA Gent to idealne miejsce dla prawego napastnika.

Świetna dyspozycja Michała Skórasia może wkrótce zaowocować powrotem do reprezentacji Polski. Skrzydłowy po raz ostatni wystąpił w biało-czerwonej koszulce w połowie 2024 roku, kiedy to rozegrał kilkadziesiąt minut w grupowym meczu z Francją podczas mistrzostw Europy. Teraz, gdy prezentuje tak wysoki poziom w lidze belgijskiej, jego nazwisko z pewnością znajduje się w notesie selekcjonera Jana Urbana. Wychowanek Lecha Poznań potwierdza, że jest gotowy, by znów walczyć o miejsce w kadrze narodowej.