Messi może zostać zawieszony. Ma odmówić gry w wielkim meczu

Leo Messi zostanie zawieszony? Argentyńczyk nie pojawił się na treningu przed spotkaniem gwiazd MLS, co wywołało spore poruszenie. Portal The Touchline informuje o możliwych planach 38-latka i spodziewanych konsekwencjach.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi nie chce grać w meczu gwiazd?

Największa gwiazda MLS nie wystąpi w meczu… gwiazd? Amerykańscy kibice futbolu doskonale znają tę historię. W 2018 roku Zlatan Ibrahimović zrezygnował z udziału w tym spotkaniu. Czy podobną drogą zamierza podążyć Leo Messi? Wszystko wskazuje na to, że napastnik Interu Miami idzie w ślady legendarnego Szweda. Portal The Touchline, powołując się na doniesienia ESPN, ujawnia, iż 38-latek nie pojawił się na treningu przed wspomnianym pojedynkiem.

To sugeruje, że Messi nie wystąpi także w MLS All-Star game. Co grozi reprezentantowi Argentyny? Dokładnie to samo, co siedem lat temu Ibrahimoviciowi. Były snajper Los Angeles Galaxy został zawieszony na jedno spotkanie w lidze.

Starcie gwiazd Major League Soccer kontra LIGA MX (liga meksykańska) zostało zaplanowane na 23 lipca na Q2 Stadium w teksańskim Austin.

Lista zawodników powołanych na MLS All-Star game

Bramkarze

Dayne St. Clair – Minnesota United FC

Brad Stuver – Austin FC

Yohei Takaoka – Vancouver Whitecaps FC

Obrońcy

Jordi Alba – Inter Miami CF

Max Arfsten – Columbus Crew

Tristan Blackmon – Vancouver Whitecaps FC

Michael Boxall – Minnesota United FC

Alex Freeman – Orlando City

Jakob Glesnes – Philadelphia Union

Andy Najar – Nashville SC

Miles Robinson – FC Cincinnati

Kai Wagner – Philadelphia Union

Pomocnicy

Sebastian Berhalter – Vancouver Whitecaps FC

Cristian Espinoza – San Jose Earthquakes

Evander – FC Cincinnati

Carles Gil – New England Revolution

Diego Luna – Real Salt Lake

Hany Mukhtar – Nashville SC

Jeppe Tverskov – San Diego FC

Obed Vargas – Seattle Sounders FC

Philip Zinckernagel – Chicago Fire FC

Napastnicy