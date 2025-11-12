Ederson miał dość gry w Manchesterze City. Zdradził prawdziwy powód odejścia

Ederson pozwolił sobie ostatnio na szczere wypowiedzi. Zawodnik przyznał w rozmowie cytowanej przez Goal.com, że już w poprzedniej kampanii mógł pożegnać się z Manchesterem City.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Ederson o chęci pożegnania Manchesteru City

Ederson ostatnio opowiedział dokładnie o powodach swojego odejścia z Manchesteru City. Bramkarz przyznał, że chciał opuścić ekipę Josepa Guardioli już przed startem sezonu 2024/2025.

– Wszystkie cykle się kończą. Zawodnicy przychodzą i odchodzą, ale klub pozostaje. Spędziłem osiem wspaniałych lat w koszulce Man City i zdobyłem 18 tytułów, ale potrzebowałem zmiany i nowego otoczenia. Kiedy pojawiło się Fenerbahçe, przyjąłem ofertę. Zachowałem tę samą mentalność. Nadal trenuję poza boiskiem tak, jak robiłem to z moim trenerem przygotowania fizycznego. Wciąż mam tę samą mentalność zwycięzcy, którą miałem w Man City i Benfice. Chcę wygrywać również z Fenerbahce – powiedział Ederson w rozmowie cytowanej przez Goal.com.

– Próbowałem odejść w zeszłym sezonie, ale się nie udało. Myślę, że to trochę wpłynęło na moją grę w tamtej kampanii. Miałem pięć kontuzji i nie byłem w najlepszej formie. Już wcześniej zdecydowałem z rodziną, że porozmawiamy z klubem o odejściu, jeśli pojawi się chętny. Potrzebowałem tej zmiany. Nie ma sensu grać dla dużego, utytułowanego klubu, jeśli jest się niezadowolonym – zaznaczył Brazylijczyk.

Ederson był zawodnikiem Manchesteru City od 2017 roku. Brazylijczyk wystąpił w ekipie z Etihad Stadium łącznie w 372 spotkaniach i zachował w nich 168 czystych kont. Aktualnie zawodnik ma kontrakt z klubem z Turcji ważny do końca czerwca 2028 roku.

