Media z Brazylii: Endrick odchodzi z Realu! Znamy nowy klub napastnika

Real Madryt wygląda na to, że podjął już decyzję w sprawie przyszłości Endricka. Konkretne informacje na temat brazylijskiego zawodnika przekazał portal internetowy Globo.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Endrick zamieni Real Madryt na Olympique Lyon

Real Madryt zdecydował już w sprawie przyszłości Endricka, przekonują najnowsze doniesienia mediów. Globo informuje, że Brazylijczyk zostanie wypożyczony do Olympique Lyon w trakcie zimowego okna transferowego.

19-latek ma nadzieję, że sprawdzi się we francuskim klubie. Wiadomo również, że nie tylko zespół z Ligue 1 wykazywał zainteresowanie piłkarzem. Manchester United także planował pozyskać napastnika, jednak klub z Premier League zbyt późno wyraził chęć sprowadzenia zawodnika. Negocjacje pomiędzy Królewskimi a OL były już wówczas na bardzo zaawansowanym etapie.

Ciekawostką jest fakt, że w porozumieniu pomiędzy Realem Madryt a Olympique Lyon zawarto klauzulę umożliwiającą powrót Brazylijczyka do stołecznego klubu w trakcie sezonu. W bieżącej kampanii Endrick nie rozegrał jeszcze żadnego spotkania w barwach Królewskich. Umowa zawodnika z gigantem La Liga obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

W poprzednim sezonie Endrick wystąpił w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając siedem bramek. We francuskim zespole o miejsce w składzie będzie rywalizował z takimi graczami jak Alejandro Rodriguez, Enzo Molebe czy Martin Satriano. OL aktualnie zajmuje siódme miejsce w tabeli Ligue 1, mając na koncie 20 punktów po dwunastu kolejkach.

