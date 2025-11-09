Leo Messi zrobił show w MLS. Argentyńczyk zapewnił awans

09:02, 9. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Leo Messi strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty w meczu przeciwko Nashville SC. Dzięki znakomitej grze Inter Miami awansował do 1/4 finału Major League Soccer.

Leo Messi
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Inter Miami w ćwierćfinale MLS. Leo Messi bohaterem

Leo Messi nadal zachwyca kibiców w Stanach Zjednoczonych. Argentyński gwiazdor występuje w barwach Interu Miami od lipca 2023 roku po transferze z Paris Saint-Germain. Wcześniej przez ponad dwie dekady był ikoną Barcelony, gdzie zdobył wszystkie najważniejsze trofea w klubowej piłce.

W USA wciąż zachwyca formą i nie zamierza kończyć kariery. Niedawno przedłużył kontrakt z Interem Miami do grudnia 2028 roku. Argentyńczyk zakończył sezon zasadniczy jako najlepszy strzelec MLS, a teraz celuje w mistrzostwo ligi. Rywalizacja z Nashville SC w 1/8 finału miała niezwykle emocjonujący przebieg.

Inter wygrał pierwszy mecz (3:1), następnie przegrał (1:2) ale w trzecim spotkaniu decydującym o awansie nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń. Drużyna, której współwłaścicielem jest David Beckham, pewnie wygrała (4:0), a bohaterem wieczoru był Leo Messi.

Mistrz świata z 2022 roku w pierwszej połowie zdobył dwie bramki, a po przerwie dołożył dwie asysty, dzięki czemu Inter Miami awansował do kolejnej rundy. Przy trafieniu Tadeo Allende Messi zaliczył swoją 400. asystę w karierze.

W bieżącym sezonie Messi rozegrał już 34 mecze, w których zdobył 34 bramki i dorzucił aż 18 asyst. Inter Miami prowadzony przez Javiera Mascherano w ćwierćfinale zmierzy się z FC Cincinnati. W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje, że Argentyńczyk może wrócić na krótkie wypożyczenie do Europy, aby lepiej przygotować się do przyszłorocznych mistrzostw świata.

POLECAMY TAKŻE

Cristiano Ronaldo
Ronaldo ujmuje Messiemu! „Ile razy Argentyna wygrała wcześniej mundial?”
Leo Messi
Leo Messi może wrócić do Europy. To byłby transferowy hit
Erling Haaland
Guardiola porównał Haalanda do Messiego i Ronaldo. Norweg odpowiedział bez wahania