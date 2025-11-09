Leo Messi zrobił show w MLS. Argentyńczyk zapewnił awans

Leo Messi strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty w meczu przeciwko Nashville SC. Dzięki znakomitej grze Inter Miami awansował do 1/4 finału Major League Soccer.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Inter Miami w ćwierćfinale MLS. Leo Messi bohaterem

Leo Messi nadal zachwyca kibiców w Stanach Zjednoczonych. Argentyński gwiazdor występuje w barwach Interu Miami od lipca 2023 roku po transferze z Paris Saint-Germain. Wcześniej przez ponad dwie dekady był ikoną Barcelony, gdzie zdobył wszystkie najważniejsze trofea w klubowej piłce.

W USA wciąż zachwyca formą i nie zamierza kończyć kariery. Niedawno przedłużył kontrakt z Interem Miami do grudnia 2028 roku. Argentyńczyk zakończył sezon zasadniczy jako najlepszy strzelec MLS, a teraz celuje w mistrzostwo ligi. Rywalizacja z Nashville SC w 1/8 finału miała niezwykle emocjonujący przebieg.

Inter wygrał pierwszy mecz (3:1), następnie przegrał (1:2) ale w trzecim spotkaniu decydującym o awansie nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń. Drużyna, której współwłaścicielem jest David Beckham, pewnie wygrała (4:0), a bohaterem wieczoru był Leo Messi.

Mistrz świata z 2022 roku w pierwszej połowie zdobył dwie bramki, a po przerwie dołożył dwie asysty, dzięki czemu Inter Miami awansował do kolejnej rundy. Przy trafieniu Tadeo Allende Messi zaliczył swoją 400. asystę w karierze.

Messi 🤝 Silvetti 🤩 VAMOSSSS pic.twitter.com/hmuoDi0cVx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 9, 2025

W bieżącym sezonie Messi rozegrał już 34 mecze, w których zdobył 34 bramki i dorzucił aż 18 asyst. Inter Miami prowadzony przez Javiera Mascherano w ćwierćfinale zmierzy się z FC Cincinnati. W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje, że Argentyńczyk może wrócić na krótkie wypożyczenie do Europy, aby lepiej przygotować się do przyszłorocznych mistrzostw świata.