Leo Messi może wrócić do Europy. To byłby transferowy hit

Leo Messi od ponad dwóch lat występuje w Interze Miami. Według portalu Fotomac, Galatasaray rozważa wypożyczenie argentyńskiej gwiazdy.

Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Galatasaray chce wypożyczyć Leo Messiego

Leo Messi po zakończeniu sezonu 2022/23 opuścił Paris Saint-Germain i dołączył do Interu Miami, gdzie błyskawicznie stał się największą gwiazdą Major League Soccer. 38-letni Argentyńczyk zachwyca formą. W obecnych sezonie zdobył 34 bramki i zaliczył 18 asyst w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Według doniesień tureckiego portalu Fotomac, Galatasaray Stambuł planuje zimowy transferowy hit i jest zainteresowany czteromiesięcznym wypożyczeniem Messiego. To pozwoliłoby utrzymać wysoką formę Argentyńczykowi podczas przerwy w rozgrywkach MLS i przygotować się do mistrzostw świata 2026.

Agenci Messiego mieli już zaoferować jego usługi władzom Galatasaray. Klub uważnie monitoruje sytuację i analizuje możliwość krótkoterminowego transferu. Władze tureckiego giganta przygotowują się nawet do złożenia oficjalnej oferty Interowi Miami.

Sprowadzenie Messiego do Turcji byłoby jednym z największych wydarzeń w historii tamtejszego futbolu. Galatasaray już w letnim oknie transferowym pokazał, że chce wrócić do europejskiej elity. Klub sprowadził na stałe Victora Osimhena i Leroya Sane, a jego ambicje sięgają coraz dalej. W obecnej edycji Ligi Mistrzów Galatasaray zajmuje 9. miejsce w fazie ligowej z dorobkiem dziewięciu punków.

Tymczasowe wypożyczenia zawodników MLS do europejskich klubów nie są niczym nowym. W przeszłości podobną drogę obrali m.in. David Beckham oraz Zlatan Ibrahimović.