Leo Messi tłumaczy się z absencji. Fani byli wściekli

Leo Messi nie zagrał z gwiazdami Hongkongu, za co spotkała go wielka krytyka ze strony fanów. Teraz Argentyńczyk przerwał milczenie.

IMAGO / Rodrigo Reyes Marin Na zdjęciu: Leo Messi

Inter Miami zagrał z gwiazdami Hongkongu

Leo Messi nie pojawił się na boisku

Argentyńczyk usprawiedliwia swoją absencję

Leo Messi tłumaczy się przed fanami

Inter Miami rozegrał mecz towarzyski w Hongkongu z tamtejszą drużyną gwiazd. Jednym z warunków umowy był występ Leo Messiego, ale ostatecznie Argentyńczyk nie pojawił się na boisku. Zgromadzeni fani byli wściekli z tego powodu i postanowili wygwizdać przyjezdną ekipę.

Jak się okazuje, Leo Messi nie zagrał z powodu kontuzji. W tej sytuacji trudno mieć pretensje do Argentyńczyka, bo pogłębienie urazu w okresie przygotowawczym byłoby dość nierozsądne.

– Niestety w piłce nożnej w każdym meczu może się zdarzyć coś, co może skutkować kontuzją. Mnie się to przytrafiło. Nie mogłem zagrać w meczu w Hongkongu i to była wielka szkoda, ponieważ chciałem w nim uczestniczyć – powiedział, cytowany przez Dana Kinga z The Sun.