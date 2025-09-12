Piątek błysnął w Katarze. Popisał się klasycznym hat-trickiem [WIDEO]

Krzysztof Piątek popisał się klasycznym hat-trickiem w meczu 4. kolejki ligi katarskiej między Al-Duhail a Umm-Salal. Drużyna napastnika reprezentacji Polski wygrała 4:2.

Krzysztof Piątek bohaterem Al-Duhail. Świetna forma napastnika

W piątkowy wieczór rozegrano spotkanie 4. kolejki katarskiej Qatar Stars League, w którym Al-Duhail podejmował na własnym stadionie Umm-Salal. Gospodarze, mimo ambitnej gry, do przerwy niespodziewanie przegrywali 1:2, co wprawiło kibiców w niemałe zaskoczenie. Bohaterem starcia okazał się jednak Krzysztof Piątek, który na co dzień występuje w barwach drużyny z Dohy. Polski napastnik poprowadził swój zespół do zwycięstwa, a Al-Duhail ostatecznie wygrał 4:2, odwracając losy meczu w drugiej połowie rywalizacji.

Po zmianie stron 30-letni snajper dał popis skuteczności, kompletując klasycznego hat-tricka. W 61. minucie idealnie wykorzystał podanie byłego pomocnika Paris Saint-Germain, Marco Verrattiego, pewnie kierując piłkę do siatki. Zaledwie cztery minuty później Piątek stanął przed szansą z jedenastu metrów i bez problemów zamienił rzut karny na bramkę. Gdy wydawało się, że starcie zakończy się skromnym zwycięstwem Al-Duhail, w doliczonym czasie gry Polak podszedł do kolejnej jedenastki i jeszcze raz okazał się bezbłędny.

Dzięki tej wygranej Al-Duhail dopisał do swojego konta pierwsze trzy oczka w trwającym sezonie, a w sumie ma ich już cztery, przez co zajmuje 8. miejsce w ligowej tabeli. Zespół Czerwono-Szarych wciąż stara się ustabilizować formę, przy czym piątkowa potyczka może być dla niego punktem zwrotnym. Krzysztof Piątek, który od lipca przywdziewa koszulkę katarskiej ekipy po transferze z Basaksehiru Stambuł za 10 milionów euro, strzelił łącznie cztery gole w nowych barwach. 37-krotny reprezentant Polski na katarskich boiskach potwierdza swoją wysoką dyspozycją, którą wcześniej prezentował na tureckich murawach.

Skrót meczu Al Duhail – Umm Salal