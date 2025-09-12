Wielka sensacja w Poznaniu! Bramka sezonu w Ekstraklasie [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Zagłębie Lubin

Ławniczak strzelił gola życia i porażka Lecha

Lech Poznań w piątkowy wieczór podejmował Zagłębie Lubin w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz znajdował się w dobrej formie, ponieważ wygrał trzy z czterech ostatnich ligowych spotkań i przed tym meczem tracił sześć punktów do liderującej Wisły Płock. Trener Niels Frederiksen narzekał jednak na ligowy terminarz i przyznał, że późne powroty z reprezentacji Timothy’ego Oumy i Luisa Palmy uniemożliwiły mu wystawienie obu piłkarzy w wyjściowej jedenastce.

Miedziowi z kolei rozpoczęło sezon znacznie gorzej. Zespół Leszka Ojrzyńskiego plasował się tuż nad strefą spadkową i szukał przełamania. Choć lublinianie pozostają niepokonani na własnym stadionie, to na wyjazdach radzą sobie fatalnie, gdyż nie wygrali żadnego meczu.

Już w siódmej minucie spotkania goście zaskoczyli mistrza Polski. Michał Nalepa zgrał piłkę do Aleksa Ławniczaka, a ten popisał się fenomenalną przewrotką, nie dając żadnych szans Bartoszowi Mrozkowi. To trafienie śmiało można uznać do bramki sezonu w Ekstraklasie.

GOOOOOOOL STADIONY ŚWIATA! 😱😱😱 Cudowna przewrotka Aleksa Ławniczaka! 😍



Musicie to zobaczyć! ⬇️





Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać. Debiutujący w barwach Lecha Poznań Taofeek Ismaheel popisał się znakomitą asystą, a Filip Jagiełło precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Zagłębia. 28-letni pomocnik trafił do siatki przeciwko swojemu byłemu klubowi, w którym stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐋𝐀 𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀! 🔵⚪ Filip Jagiełło precyzyjnym strzałem doprowadza do remisu przy Bułgarskiej! 🎯





W drugiej połowie Zagłębie ponownie wyszło na prowadzenie. W 72. minucie Michail Kosidis wykorzystał swoją szansę i mocnym strzałem umieścił piłkę w siatce. Grecki napastnik zdobył w ten sposób swoje czwarte trafienie w obecnym sezonie, a sensacja w Poznaniu wisiała w powietrzu.

𝐌𝐈𝐂𝐇𝐀𝐋𝐈𝐒 𝐊𝐎𝐒𝐈𝐃𝐈𝐒! ⚽ Szybki kontratak Zagłębia i goście wracają na prowadzenie w Poznaniu! 👊





Kolejne ataki Lecha nie przyniosły efektu i to Zagłębie mogło cieszyć się z cennego triumfu na terenie mistrza Polski. Poznaniacy już w następnej kolejce zmierzą się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, natomiast Miedziowi podejmą przed własną publicznością Motor Lublin.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin 1:2 (1:1)

0:1 Aleks Ławniczak 7′

1:1 Filip Jagiełło 18′

1:2 Michail Kosidis 72′