Kownacki wrócił w wielkim stylu. Uratował swój zespół

Dawid Kownacki w ostatnim czasie zmagał się z kontuzją. Teraz napastnik wrócił do gry i zdobył zwycięskiego gola dla Herthy Berlin w meczu 2. Bundesligi.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Kownacki z golem na wagę trzech punktów

Dawid Kownacki to bez cienia wątpliwości jeden z tych piłkarzy, który miał bardzo duże możliwości i z którym wiązano spore nadzieje. Nie da się ukryć, że w momencie jego wyjazdu z Lecha Poznań do zagranicznej ligi wielu widziało w nim napastnika reprezentacji Polski, który na lata zadomowi się w kadrze. I choć Kownacki na koncie ma siedem występów w Biało-Czerwonych barwach, to trudno mówić o wielkiej karcie w kadrze.

Niemniej jeśli chodzi o jego zmagania w klubowej piłce, to dość dobrze on sobie radzi w Niemczech, a przede wszystkim w 2. Bundeslidze, gdzie od kilku sezonów udowadnia swoją jakość. W sobotnim meczu Herthy Berlin pojawił się na murawie w 65. minucie gry i był to dla niego pierwszy wstęp po kontuzji od końca września.

Kownacki jednak pomimo problemów zdrowotnych w ostatnim czasie jest w dobrej formie, bowiem raptem dziesięć minut po pojawieniu się na placu zdobył gola dla swojego zespołu, a to trafienie zapewniło ekipie ze stolicy cenne trzy punkty. 28-latek w tym sezonie na koncie ma osiem występów i trzy gole oraz jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 2,5 miliona euro.

