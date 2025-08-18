Jakub Moder jeszcze nie rozegrał ani jednego oficjalnego spotkania w nowym sezonie. Kiedy reprezentant Polski będzie gotowy do gry? Dennis Kranenburg ujawnia informacje dotyczące stanu zdrowia pomocnika.

box to box pictures/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder nadal leczy kontuzję. Zagra dopiero w przyszłym miesiącu?

Feyenoord ma już za sobą cztery mecze – ekipa z Rotterdamu rozegrała dwa spotkania w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów i dwa starcia w Eredivisie. W żadnym z nich nie wystąpił Jakub Moder. Pomocik, który w zimie został sprowadzony z Brightonu, ciągle zmaga się z „niegroźnym urazem”. Jednak Robin van Persie nie może skorzystać z jego usług już od ponad trzech tygodni.

Kiedy reprezentant Polski wróci do dyspozycji trenera Feyenoordu? Do tej pory wydawało się, że 26-latek może nawet zdążyć pomóc drużynie w rewanżowym pojedynku z Fenerbahce (12.08), ale opuścił nie tylko tę potyczkę – zabrakło go także w kadrze na sobotnią rywalizację z Excelsiorem. Głosy o absencji wychowanka Lecha Poznań na wrześniowym zgrupowaniu Biało-Czerwonych są coraz głośniejsze.

Wszystko wskazuje na to, że Jan Urban nie powoła go na spotkania z Holandią i Finlandią. To sugerują informacje, które ujawnił Dennis Kranenburg. – Obecnie oczekuje się, że Jakub Moder dołączy do grupy po przerwie na mecze międzynarodowe – twierdzi dziennikarz RTV Rijnmond. Środkowy pomocnik na pewno nie zagra w derbowym starciu ze Spartą i najwcześniej „zadebiutuje” w tym sezonie w zmaganiach z Heerenven (13.09).