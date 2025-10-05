Kozłowski w formie przed zgrupowaniem. Strzelił gola w lidze tureckiej

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski przypieczętował zwycięstwo Gaziantepu

W niedzielne późne popołudnie odbył się mecz Fatih Karagumruk SK – Gaziantep FK w ramach 8. kolejki tureckiej Super Lig. Z perspektywy polskich kibiców szczególnie istotny był występ Kacpra Kozłowskiego, który rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie drużyny gości. 21-letni pomocnik rozegrał bardzo dobre zawody, będąc kluczowym zawodnikiem swojego zespołu. Kozłowski imponował aktywnością w środku pola, dokładnością podań oraz zaangażowaniem w ofensywie. Ostatecznie drużyna z Gaziantepu pokonała ekipę gospodarzy 2:0, a polski piłkarz miał znaczący udział w tym zwycięstwie.

W 55. minucie pojedynku prowadzenie zespołowi Buraka Yilmaza dał Alexandru Maxim, pewnie wykorzystując rzut karny. Zaledwie czternaście minut później na listę strzelców wpisał się właśnie Kacper Kozłowski, który ustalił wynik meczu na 2:0. Polak idealnie odnalazł się w polu karnym po szybkim ataku swojej drużyny i skutecznie zamknął akcję strzałem z bliskiej odległości. Dla 21-latka była to już druga bramka w obecnym sezonie ligi tureckiej, co potwierdza jego wysoką formę oraz rosnące znaczenie w ekipie z Gaziantepu. Media w Turcji uznały Kozłowskiego jednym z najlepszych piłkarzy dzisiejszego spotkania.

Świetna dyspozycja Kacpra Kozłowskiego cieszy również selekcjonera reprezentacji Polski. Ofensywny pomocnik otrzymał powołanie na zbliżające się zgrupowanie kadry, do której wraca po dłuższej nieobecności. Utalentowany 21-latek będzie miał okazję przekonać do siebie Jana Urbana podczas październikowych potyczek przeciwko Nowej Zelandii oraz Litwie. Wychowanek Pogoni Szczecin dołączył do Gaziantepu w połowie 2024 roku po przeprowadzce z angielskiego Brighton & Hove Albion. Urodzony w Koszalinie zawodnik nie sprawdził się na Wyspach Brytyjskich, ale za to zdecydowanie lepiej czuje się nad Bosforem.