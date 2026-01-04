Iordanescu dostał oferty z czterech klubów. Decyzja zapadła

Edward Iordanescu dostał oferty z czterech klubów. Serwis prosport.ro ujawnił, że chodzi o Antalyaspor, Fatih Karagumruk, Al-Najma i zespół ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rumuński szkoleniowiec odrzucił wszystkie propozycje.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Edi Iordanescu

Iordanescu odrzucił cztery oferty! Były trener Legii mierzy wyżej

Edward Iordanescu w lipcu został zatrudniony w Legii Warszawa, ale szybko został zwolniony. W stołecznym klubie przepracował zaledwie kilka miesięcy. Pod koniec października zarząd podjął decyzję o zwolnieniu ze względu na słabe wyniki. Wojskowi pod jego wodzą rozegrali 24 spotkania, a bilans wyniósł 11 zwycięstw, 6 remisów i 7 porażek. Obecnie pozostaje bezrobotny, ale otrzymuje wiele ofert.

Serwis prosport.ro zdradził, że Iordanescu otrzymał niedawno propozycje kontraktu od czterech klubów. 47-latka chciały zatrudnić dwie drużyny z Turcji: Antalyaspor i Fatih Karagumruk. Ponadto dostał bardzo dobre finansowo oferty z Bliskiego Wschodu. Zespół ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich proponował mu aż 3 mln euro za półtora roku pracy. Z kolei Al-Najma z Arabii Saudyjskiej oferowała ok. 2,5 mln euro rocznie. Źródło informuje, że każda z ofert została odrzucona przez Iordanescu.

Powodem takiej decyzji jest fakt, że Iordanescu nie chce pracować w klubie, który nie gra w europejskich pucharach. Jego celem jest podpisanie kontraktu z drużyną, walczącą o najwyższe cele, czyli przede wszystkim mistrzostwo kraju.

Iordanescu w swoim CV oprócz Legii ma m.in. reprezentację Rumunii. Odpowiadał również za wyniki takich klubów jak FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan, Astra Giurgiu, CSKA Sofia czy Pandurii. Jego największy sukces to mistrzostwo i dwa puchary kraju zdobyte z CFR Cluj.