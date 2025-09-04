Fenerbahce wybrało następcę Mourinho. Niespodziewana decyzja

13:30, 4. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Efecan Oztas

Jose Mourinho po porażce w dwumeczu z Benfiką w Lidze Mistrzów został zwolniony z funkcji trenera Fenerbahce. Jak podaje Efecan Oztas jego następcą niemal na pewno zostanie Ismail Kartal.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ismail Kartal wraca do Fenerbahce! To on zastąpi Jose Mourinho

Jose Mourinho dość niespodziewanie stracił pracę w Fenerbahce. Zarząd tureckiego klubu posunął się do tak radykalnej decyzji po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Żółte Kanarki po raz drugi z rzędu nie przebrnęły eliminacji, za co winą obarczono portugalskiego trenera.

Przypomnijmy, że klub ze Stambułu odpadł w 4. rundzie eliminacji, przegrywając dwumecz z Benfiką. W spotkaniu ligowym z Genclerbirligi drużynę prowadził Zeki Murat Gole, czyli jeden z asystentów Mourinho, który pracuje w Fenerbahce od 2008 roku.

POLECAMY TAKŻE

Sebastian Szymański
Szymański dostał ofertę z Premier League! Agent ujawnił
Ange Postecoglou
Ange Postecoglou może wrócić na ławkę. Giganci obserwują menedżera
Ederson
Ederson opuścił Manchester City! Na finiszu zmienił kierunek

Podczas przerwy reprezentacyjnej zarząd chce zatrudnić nowego szkoleniowca, który poprowadzi zespół do mistrzostwa Turcji. W gronie kandydatów wymieniano różne nazwiska takie jak Ange Postecoglou, Sergio Conceicao czy Luciano Spalletti. Prawdopodobnie żaden z nich nie znalazł uznania w oczach właścicieli, którzy zdecydowali się postawić na krajowego trenera.

Z informacji, które przekazał Efecan Oztas wynika, że nieco ponad rocznej przerwie do klubu ma wrócić Ismail Kartal. 64-letni Turek pracował jako trener Fenerbahce w sezonie 2023/2024, czyli bezpośrednio przed Jose Mourinho. Ponadto wcześniej jeszcze dwukrotnie był zatrudniany przez drużynę ze Stambułu. Najpierw w kampanii 2014-2015, a później od stycznia do czerwca 2022 roku.

Oficjalna prezentacja nie miała jeszcze miejsca, ale dziennikarz przekazał, że ma nastąpić dziś, czyli w czwartek (4 września). Bezpośrednio po zebraniu zarządu, podczas którego ma zostać zatwierdzona kandydatura Ismaila Kartala.