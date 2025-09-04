Fenerbahce wybrało następcę Mourinho. Niespodziewana decyzja

Jose Mourinho po porażce w dwumeczu z Benfiką w Lidze Mistrzów został zwolniony z funkcji trenera Fenerbahce. Jak podaje Efecan Oztas jego następcą niemal na pewno zostanie Ismail Kartal.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ismail Kartal wraca do Fenerbahce! To on zastąpi Jose Mourinho

Jose Mourinho dość niespodziewanie stracił pracę w Fenerbahce. Zarząd tureckiego klubu posunął się do tak radykalnej decyzji po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Żółte Kanarki po raz drugi z rzędu nie przebrnęły eliminacji, za co winą obarczono portugalskiego trenera.

Przypomnijmy, że klub ze Stambułu odpadł w 4. rundzie eliminacji, przegrywając dwumecz z Benfiką. W spotkaniu ligowym z Genclerbirligi drużynę prowadził Zeki Murat Gole, czyli jeden z asystentów Mourinho, który pracuje w Fenerbahce od 2008 roku.

Podczas przerwy reprezentacyjnej zarząd chce zatrudnić nowego szkoleniowca, który poprowadzi zespół do mistrzostwa Turcji. W gronie kandydatów wymieniano różne nazwiska takie jak Ange Postecoglou, Sergio Conceicao czy Luciano Spalletti. Prawdopodobnie żaden z nich nie znalazł uznania w oczach właścicieli, którzy zdecydowali się postawić na krajowego trenera.

Z informacji, które przekazał Efecan Oztas wynika, że nieco ponad rocznej przerwie do klubu ma wrócić Ismail Kartal. 64-letni Turek pracował jako trener Fenerbahce w sezonie 2023/2024, czyli bezpośrednio przed Jose Mourinho. Ponadto wcześniej jeszcze dwukrotnie był zatrudniany przez drużynę ze Stambułu. Najpierw w kampanii 2014-2015, a później od stycznia do czerwca 2022 roku.

Oficjalna prezentacja nie miała jeszcze miejsca, ale dziennikarz przekazał, że ma nastąpić dziś, czyli w czwartek (4 września). Bezpośrednio po zebraniu zarządu, podczas którego ma zostać zatwierdzona kandydatura Ismaila Kartala.