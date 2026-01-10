Edward Iordanescu może wrócić do pracy. Były trener Legii dostał ofertę

Edward Iordanescu znajduje się na liście życzeń Al-Shabab - donosi serwis Fanatik.ro. Były szkoleniowiec Legii Warszawa prowadzi rozmowy z klubem z Arabii Saudyjskiej.

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Al-Shabab chce zatrudnić Edwarda Iordanescu

Edward Iordanescu dołączył do Legii Warszawa przed sezonem 2025/26. Były selekcjoner reprezentacji Rumunii zdołał awansować z Wojskowymi do fazy ligowej Ligi Konferencji, lecz wyniki w PKO BP Ekstraklasie pozostawiały wiele do życzenia.

47-letni szkoleniowiec nie miał również najlepszych relacji z kierownictwem klubu, a rumuńskie media regularnie informowały o kolejnych nieporozumieniach. Pod jego wodzą Legia rozegrała łącznie 24 spotkania. Przy Łazienkowskiej odniósł 11 zwycięstw. Po rozstaniu ze stołecznym klubem Iordanescu otrzymał propozycje od czterech zespołów.

W ostatnich tygodniach był łączony m.in. z Antalyasporem oraz Fatih Karagumruk. Jak się okazuje, na tym nie koniec. Według dziennikarzy portalu Fanatik.ro, rumuński trener znajduje się na liście kandydatów do objęcia zespołu Al-Shabab. Okazuje się, iż rozmowy pomiędzy stronami miały już się rozpocząć, a oferta z Arabii Saudyjskiej jest bardzo atrakcyjna pod względem finansowym.

Ciekawostką jest fakt, że innym kandydatem do objęcia sterów w Al-Shabab ma być również Xavi. Obecnie drużynę prowadzi Imanol Alguacil, ale jego pozycja jest zagrożona. Wszystko przez słabe wyniki zespołu, który znajduje się obecnie w strefie spadkowej saudyjskiej ligi. Al-Shabab zdobyło w tym sezonie zaledwie osiem punktów.