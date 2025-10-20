Drągowski i Świderski będą mieć nowego trenera. To zwycięzca Ligi Mistrzów

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Rafa Benitez poprowadzi duet Polaków w Panathinaikosie

Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski od stycznia bieżącego roku grają razem w barwach greckiego Panathinaikosu. Poprzedni sezon zakończyli na 2. miejscu w lidze, co zagwarantowało im grę w europejskich pucharach. Natomiast bieżąca kampania, póki co nie układa się po myśli 20-krotnego mistrza Grecji. Po 7. kolejkach zajmują odległe 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów.

Ze względu na słabe wyniki pracę stracił Rui Vitoria. Obecnie trwają poszukiwania nowego trenera i wszystko wskazuje na to, że klub z Aten dokonał wyboru. Z informacji, które podał serwis Gazzetta.gr wynika, że lada moment kontrakt podpisze Rafa Benitez.

Benitez ma podpisać umowę do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Panathinaikos na Hiszpana i jego sztab wyda ok. 4 mln euro rocznie. 65-latek zadebiutuje w nowej roli w ciągu kilku najbliższych dni. W czwartkowym meczu Ligi Europy drużynę poprowadzi jeszcze trener tymczasowy. Niewykluczone, że debiut będzie mieć miejsce w weekend w starciu z Asterasem Tripolis.

Rafa Benitez ma bardzo bogate CV, w którym znajdują się takie kluby jak Liverpool, Valencia, Inter Mediolan czy Real Madryt. Największe sukcesy odnosił z The Reds, których doprowadził do triumfu w Lidze Mistrzów w sezonie 2004/2005. Na swoim koncie ma także dwa mistrzostwa Hiszpanii w 2002 i 2004 roku. Ostatnim zespołem, z jakim pracował była Celta Vigo w sezonie 2023/2024.