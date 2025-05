Syn Ancelottiego rozpocznie samodzielną pracę? Może przejąć znaną drużynę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Davide Ancelotti

Davide Ancelotti kandydatem na trenera Glasgow Rangers

Davide Ancelotti od wielu lat jest asystentem swojego ojca, pracując kolejno w takich klubach jak Bayern Monachium, SSC Napoli, Everton oraz Real Madryt. Wcześniej 35-letni Włoch sprawdzał się również jako trener przygotowania fizycznego. Przypomnijmy, że Carlo Ancelotti ogłosił wczoraj swoje odejście z drużyny Królewskich i rozpoczęcie wraz z końcem maja nowego etapu w roli selekcjonera reprezentacji Brazylii. Wszystko wskazuje na to, iż jego syn nie powędruje razem z nim do Kraju Kawy.

Młody szkoleniowiec chce bowiem rozpocząć wreszcie pracę na własny rachunek. Wygląda na to, że urodzony w Parmie menedżer nie będzie narzekał na brak propozycji. Z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano wynika, iż chrapkę na zatrudnienie Davide Ancelottiego ma m.in. Glasgow Rangers. Włodarze szkockiego klubu podobno skontaktowali się już z włoskim trenerem, by przedstawić mu warunki ewentualnej współpracy.

Syn Carlo Ancelottiego nie jest jednak jedynym kandydatem do przejęcia zespołu The Gers. Działacze z Ibrox Stadium rozważają także takich szkoleniowców jak Steven Gerrard, Gary O’Neil, Rob Edwards oraz Russell Martin. Warto dodać, iż pierwszy z wymienionych fachowców miał już okazję pracować w Glasgow Rangers w latach 2018-2021. Legenda Liverpoolu w sezonie 2020/2021 poprowadziła nawet Rangersów do tytułu mistrzowskiego.