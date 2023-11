IMAGO Na zdjęciu: Marcelo Gallardo

Al-Ittihad zakończyło proces szukania nowego trenera

Saudyjskiego giganta po Nuno Espirito Santo przejmie uznany szkoleniowiec

Z sukcesami pracował on w Ameryce Południowej

Al-Ittihad skusiło cenionego trenera. To on poprowadzi Benzemę

Al-Ittihad minionego lata skusiło czołowych zawodników na czele z: Karimem Benzemą, N’Golo Kante, czy Fabinho. Takich piłkarzy do dyspozycji otrzymał Nuno Espirito Santo. Portugalczyk długo nie nacieszył się jednak pracą z gwiazdami.

Były opiekun Tottenhamu został zwolniony przez saudyjskiego giganta. Z Nuno Espirito Santo skłócony był Benzema. Ponadto zespół miał rozczarowujące wyniki. Al-Ittihad nowego szkoleniowca znalazło w Ameryce Południowej.

Germán García Grova z TyC Sports ujawnił, że Al-Ittihad podpisze umowę do 30 czerwca 2025 roku z Marcelo Gallardo. 47-latek to dwukrotny triumfator Copa Libertadores z River Plata. Argentyńczyka chcieli zatrudnić w Sevilli oraz Marsylii. Marcelo Gallardo uznał jednak, że to nie czas na podjęcie pracy w Europie.

Dziwna kariera. W sensie niech bierze to Al-Ittihad, ale przez lata Gallardo sprawiał wrażenie kogoś, kto czeka na mega, topową, lukratywną, ekscytującą ofertę ze starannie wybranego klubu w Europie. Byle co go nie interesowało. Koniecznie start od nowego sezonu. Olbrzymie… https://t.co/tXS3DhgjSn — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) November 15, 2023

