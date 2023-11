IMAGO / Xinhua Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi zdobył swoją ósmą Złotą Piłkę

O nagrodę do samego końca walczył z Erlingiem Haalandem

Jerome Rothen uważa, że na to wyróżnienie bardziej zasłużył Norweg

Rothen oburzony. Messi nie był najlepszy w PSG

Ósma Złota Piłka dla Leo Messiego wzbudziła ogromne kontrowersje. Wielu ekspertów nie zgadza się z przyznaniem nagrody Argentyńczykowi, twierdząc, że na to nie zasłużył. Ostro w tej sprawie wypowiedział się Jerome Rothen, były piłkarz PSG.

– To hańba! Oczywiście, że to hańba. W PSG Messi nie wyróżniał się ponad resztę, nie był najlepszym zawodnikiem w klubie. Problematyczne jest to, że facet, który zdobył Złotą Piłkę i który powinien być najlepszym piłkarzem na świecie, nie jest nawet najlepszym zawodnikiem w swoim klubie. Moi przyjaciele dziennikarze [wyborcy], przez ostatnie trzy lub cztery lata Messi nie był najlepszym zawodnikiem na świecie. Musicie przestać majaczyć! A przez ostatnie cztery lata zdobył dwie nagrody Złotej Piłki. Dla mnie to wstyd – skomentował rothen w RMC Sport.