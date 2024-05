Nieudany sezon Man Utd. Erik ten Hag wskazał pozytywy

Źródło: The Japan Times

Erik ten Hag widzi pozytywy w nieudanym sezonie Man Utd

Manchester United zakończy sezon 2023/2024 bez awansu do Ligi Mistrzów, co już trzeba uznać za duże rozczarowanie. Czerwone Diabły nie były nawet blisko wywalczenia kwalifikacji, bo obecnie zajmują dopiero 8. pozycję i do czołowej czwórki tracą aż 12 punktów.

W tej sytuacji ostatnią nadzieją na europejskie puchary dla drużyny Erika ten Haga jest zwycięstwo w finale Pucharu Anglii. Przypomnijmy, że to spotkanie odbędzie się 25 maja na Wembley, a rywalem Man Utd będzie Man City.

Pomimo tak przeciętnego sezonu Erik ten Hag widzi pozytywy. Szkoleniowiec odniósł się do tej kwestii po wygranym 3:2 meczu z Newcastle United.

– Widzę pozytywy, widzę, że ten zespół się rozwija, znam powody, dla których nie osiągamy dobrych wyników. […] Żaden zespół nie wystąpi dobrze, jeśli cała czwórka obrońców nie będzie dostępna (z powodu kontuzji) przez cały sezon – mówił.

– Ale widzisz młodych zawodników grających i rozwijających się, i to jest bardzo pozytywne, w tym klubie jest duży potencjał. Jest więc wiele pozytywów w tym sezonie, ale nie mogę o tym wspomnieć i wiesz dlaczego – ostatecznie musimy zdobywać trofea, a w Premier League i Lidze Mistrzów nie zagraliśmy tego, czego oczekują od nas ludzie – powiedział holenderski trener, którego cytuje serwis The Japan Times.

