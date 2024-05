Gigant Premier League wciąż chce Tuchela. Bayern zostanie na lodzie?

The Telegraph informuje, że Thomas Tuchel wciąż pozostaje na liście życzeń Manchesteru United. Z drugiej strony na pozostanie trenera zaczął naciskać Bayern.

Źródło: The Telegraph

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel ma dwie opcje. Man Utd lub Bayern

Jakiś czas temu przyszłość Thomasa Tuchela stała się jasna, po tym jak Bayern Monachium oficjalnie poinformował, że trener odejdzie po zakończeniu sezonu. Natomiast w ostatnich dniach doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Jak donosi niemiecki Bild, Bawarczycy zaczynają naciskać na pozostanie szkoleniowca. Wszystko przez to, że klub nie może znaleźć jakościowego następcy 50-latka.

W minionych tygodniach zaloty Bayernu odrzucili tacy szkoleniowcy jak m.in.: Julian Nagelsmann, Xabi Alonso, Ralf Rangnick, Zinedine Zidane i Oliver Glasner. Dlatego teraz z braku kolejnych opcji klub rozważa kontynuację współpracy z Tuchelem. Serwis Sky Sport DE twierdzi, że zwolennikami takiego pomysłu są największe gwiazdy, w tym Manuel Neuer, Thomas Mueller i Harry Kane.

Jednocześnie portal The Telegraph donosi, że Thomas Tuchel nadal pozostaje opcją dla Manchesteru United. Czerwone Diabły rozważają rozstanie z Erikiem ten Hagiem, a Sir Jim Ratcliffe optuje za zatrudnieniem niemieckiego szkoleniowca. Nowy współwłaściciel klubu z Old Trafford miał już kontaktować się z 50-latkiem w sprawie potencjalnego zatrudnienia.

Tuchel to trener, który ma doświadczenie w Premier League. W latach 2021-2022 poprowadził Chelsea w 100 meczach we wszystkich rozgrywkach. Z drużyną The Blues zdobył Ligę Mistrzów, pokonując w finale Manchester City.

