Zaskakujące wyznanie Cristiano Ronaldo. Czynność, której unika po 22:00

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo i jego wieczorna rutyna

Cristiano Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Portugalczyk pomimo 39 lat na karku wciąż zachwyca formą fizyczną i sportową, zdobywając gole w najwyższej lidze Arabii Saudyjskiej. Już niedługo gwiazdor będzie miał okazję na ponowne pokazanie się europejskim kibicom przy okazji Euro 2024. Reprezentacja Portugalii jest jednym z faworytów całego turnieju.

Nie jest żadną tajemnicą, że sekretem sukcesów Cristiano Ronaldo, jest samodyscyplina. W mediach społecznościowych napastnika Al-Nassr regularnie można oglądać obrazki z treningów na boisku i siłowni. To właśnie konsekwencja w działaniu doprowadziła Portugalczyka na sam szczyt futbolu.

Serwis Foot Mercato przytoczył jedną z niedawnych wypowiedzi CR7. Gwiazdor zdradził, czego stara się unikać w późnych godzinach wieczornych.

– Po godzinie 22:00 lub 23:00 staram się nie rozmawiać, nawet przez telefon. Od tej chwili nie dzwoń do mnie. Lubię dać odpocząć swojemu umysłowi – wyjawił Ronaldo.

– Bycie zawodowym piłkarzem wymaga całkowitego poświęcenia. To nie tylko dwie godziny treningu. Żyję dla tego, kim jestem, dla mojej kariery piłkarskiej. Ale oczywiście lubię też spędzać czas z rodziną, chodzić do kina czy do restauracji. Każdy sportowiec ma swoje własne cechy i potrzeby – powiedział pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki.

