Pietuszewski otrzymał konkurenta. Porto pozyskało zdolnego skrzydłowego

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oficjalnie: Cardoso Varela przeszedł do FC Porto

FC Porto poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Cardoso Vareli. 17-letni skrzydłowy był dostępny bez kwoty odstępnego, ponieważ wcześniej wygasł jego kontrakt z Dinamem Zagrzeb. Utalentowany ofensywny zawodnik pomyślnie przeszedł testy medyczne, po czym podpisał z nowym-starym pracodawcą umowę obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku. Tym samym portugalski klub sfinalizował transakcję z udziałem jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy swojego pokolenia.

Dla młodego zawodnika jest to powrót na Estadio do Dragao, ponieważ to właśnie w akademii FC Porto stawiał on swoje pierwsze piłkarskie kroki. W barwach ekipy Smoków występował już w latach 2022-2024, po czym zdecydował się na przeprowadzkę do Chorwacji i dołączenie do Dinama Zagrzeb. W zespole z chorwackiej stolicy rozegrał łącznie 25 spotkań, zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę. Teraz stanie przed szansą debiutu w portugalskiej ekstraklasie, gdyż podczas swojego pierwszego pobytu w Porto reprezentował wyłącznie drużyny młodzieżowe.

Warto dodać, że sytuację Cardoso Vareli uważnie monitorowały również inne czołowe europejskie kluby, w tym FC Barcelona. Ostatecznie urodzony w Angoli młodzieżowy reprezentant Portugalii zdecydował się jednak na powrót do drużyny Smoków. W nowym sezonie będzie rywalizował z Oskarem Pietuszewskim o miejsce w podstawowym składzie ekipy mistrzów kraju. Obaj piłkarze najlepiej czują się na pozycji lewego skrzydłowego, dlatego czeka ich bezpośrednia walka o obecność w wyjściowej jedenastce zespołu prowadzonego przez Francesco Farioliego.