Bednarek z kapitalnym golem. Co za główka! [WIDEO]

22:26, 14. stycznia 2026 23:56, 14. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Jan Bednarek otworzył wynik hitowego pojedynku Porto - Benfica. Reprezentant Polski popisał się znakomitym trafieniem głową po dośrodkowaniu z narożnika boiska.

Jan Bednarek (FC Porto - SL Benfica)
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek (FC Porto - SL Benfica)

Bednarek nie dał szans Trubinowi

W podstawowym składzie FC Porto znalazło się dwóch Polaków. Jan Bednarek i Jakub Kiwior wraz z Thiago Silvą i Martim Fernandes stworzyli linię obrony Smoków. Oskar Pietuszewski, trzeci z Biało-Czerwonych, rozpoczął rywalizację z Benficą na ławce rezerwowych.

Goście odważnie uszyli do przodu i w 11. minucie Gianluca Prestianni znalazł się w świetnej sytuacji, ale wypalił wysoko nad poprzeczką. Natomiast już cztery minuty później to Porto cieszyło się z gola.

Gabri Veiga posłał precyzyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego, a Bednarek wygrał pojedynek z Leandro Barreiro i kapitalnym strzałem głową pokonał Anatolija Trubina. Ukraiński golkiper Orłów z Lizbony nie miał nic do powiedzenia przy potężnym uderzeniu nowej gwiazdy ligi portugalskiej.

