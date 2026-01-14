Bednarek nie dał szans Trubinowi
W podstawowym składzie FC Porto znalazło się dwóch Polaków. Jan Bednarek i Jakub Kiwior wraz z Thiago Silvą i Martim Fernandes stworzyli linię obrony Smoków. Oskar Pietuszewski, trzeci z Biało-Czerwonych, rozpoczął rywalizację z Benficą na ławce rezerwowych.
Goście odważnie uszyli do przodu i w 11. minucie Gianluca Prestianni znalazł się w świetnej sytuacji, ale wypalił wysoko nad poprzeczką. Natomiast już cztery minuty później to Porto cieszyło się z gola.
Gabri Veiga posłał precyzyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego, a Bednarek wygrał pojedynek z Leandro Barreiro i kapitalnym strzałem głową pokonał Anatolija Trubina. Ukraiński golkiper Orłów z Lizbony nie miał nic do powiedzenia przy potężnym uderzeniu nowej gwiazdy ligi portugalskiej.