Pietuszewski może zadebiutować. Bednarek i Kiwior grają od początku
FC Porto zmierzy się z Benficą w pojedynku o awans do półfinału Pucharu Portugalii. Hitowe starcie na Estadio do Dragao wzbudza ogromne emocje – gospodarze na dzień przed spotkaniem wystosowali specjalny apel. Dzisiejsza rywalizacja przyciąga przed telewizory także Polaków. Oskar Pietuszewski, nowy nabytek Smoków, znalazł się w kadrze meczowej.
Siedemnastolatek może otrzymać szansę debiutu, ale rozpocznie zmagania na ławce rezerwowych. Natomiast w wyjściowej jedenastce Porto pojawią się Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Reprezentanci Biało-Czerwonych stworzą linię defensywy między innymi z legendarnym Thiago Silvą.
Składy na mecz FC Porto – Benfica
FC Porto: Diogo Costa – Martim Fernandes, Jan Bednarek, Thiago Silva, Jakub Kiwior – Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga – Borja Sainz, Samu Aghehowa, Pepe
Benfica: Anatolij Trubin – Samuel Dahl, Antonio Silva, Tomas Araujo, Amar Dedić – Richard Rios, Leandro Barreiro, Sidny Lopes Cabral – Frederik Aursnes, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestianni