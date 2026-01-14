Dwóch Polaków w składzie Porto na hit! Wiemy, co z Pietuszewskim

20:47, 14. stycznia 2026 21:53, 14. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Porto

Oskar Pietuszewski znalazł się w kadrze meczowej na pojedynek Porto - Benfica i rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce Smoków znalazło się dwóch innych Polaków.

Jakub Kiwior (FC Alverca - FC Porto)
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior (FC Alverca - FC Porto)

Pietuszewski może zadebiutować. Bednarek i Kiwior grają od początku

FC Porto zmierzy się z Benficą w pojedynku o awans do półfinału Pucharu Portugalii. Hitowe starcie na Estadio do Dragao wzbudza ogromne emocje – gospodarze na dzień przed spotkaniem wystosowali specjalny apel. Dzisiejsza rywalizacja przyciąga przed telewizory także Polaków. Oskar Pietuszewski, nowy nabytek Smoków, znalazł się w kadrze meczowej.

Siedemnastolatek może otrzymać szansę debiutu, ale rozpocznie zmagania na ławce rezerwowych. Natomiast w wyjściowej jedenastce Porto pojawią się Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Reprezentanci Biało-Czerwonych stworzą linię defensywy między innymi z legendarnym Thiago Silvą.

Składy na mecz FC Porto – Benfica

FC Porto: Diogo Costa – Martim Fernandes, Jan Bednarek, Thiago Silva, Jakub Kiwior – Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga – Borja Sainz, Samu Aghehowa, Pepe

Benfica: Anatolij Trubin – Samuel Dahl, Antonio Silva, Tomas Araujo, Amar Dedić – Richard Rios, Leandro Barreiro, Sidny Lopes Cabral – Frederik Aursnes, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestianni

POLECAMY TAKŻE

Oskar Pietuszewski
Pietuszewski przed wielką szansą. Już wygrał pierwszy pojedynek
Oskar Pietuszewski
Oskar Pietuszewski trafił do FC Porto. Jan Urban ocenił transfer
Arne Slot
Liverpool obserwuje obrońcę. Ciekawy transfer na horyzoncie