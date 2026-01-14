Oskar Pietuszewski znalazł się w kadrze meczowej na pojedynek Porto - Benfica i rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce Smoków znalazło się dwóch innych Polaków.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior (FC Alverca - FC Porto)

Pietuszewski może zadebiutować. Bednarek i Kiwior grają od początku

FC Porto zmierzy się z Benficą w pojedynku o awans do półfinału Pucharu Portugalii. Hitowe starcie na Estadio do Dragao wzbudza ogromne emocje – gospodarze na dzień przed spotkaniem wystosowali specjalny apel. Dzisiejsza rywalizacja przyciąga przed telewizory także Polaków. Oskar Pietuszewski, nowy nabytek Smoków, znalazł się w kadrze meczowej.

Siedemnastolatek może otrzymać szansę debiutu, ale rozpocznie zmagania na ławce rezerwowych. Natomiast w wyjściowej jedenastce Porto pojawią się Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Reprezentanci Biało-Czerwonych stworzą linię defensywy między innymi z legendarnym Thiago Silvą.

Składy na mecz FC Porto – Benfica

FC Porto: Diogo Costa – Martim Fernandes, Jan Bednarek, Thiago Silva, Jakub Kiwior – Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga – Borja Sainz, Samu Aghehowa, Pepe

💺🔵⚪️ 𝐒𝐮𝐩𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬: Cláudio Ramos, Dominik Prpic, Alberto Costa, Stephen Eustáquio, Alan Varela, Rodrigo Mora, Oskar Pietuszewski, William Gomes e Deniz Gül#FCPSLB — FC Porto (@FCPorto) January 14, 2026

Benfica: Anatolij Trubin – Samuel Dahl, Antonio Silva, Tomas Araujo, Amar Dedić – Richard Rios, Leandro Barreiro, Sidny Lopes Cabral – Frederik Aursnes, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestianni