Bednarek zdominował ligę portugalską! Niesamowite

Jan Bednarek zdominował ligę portugalską odkąd dołączył latem do FC Porto. Reprezentant Polski został wybrany najlepszym obrońcą miesiąca w grudniu. Wcześniej wygrywał tę samą nagrodę we wrześniu, październiku i listopadzie.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek obrońcą miesiąca w Portugalii po raz 4. z rzędu

Jan Bednarek przez lata był związany z Anglią, gdzie mieszał nieprzerwanie od 2017 roku, gdy odszedł z Lecha Poznań. Większą część kariery na wyspach spędził w Southampton. Razem ze Świętymi grał nie tylko w Premier League, ale również na poziomie Championship. Przerwę w występach na St. Mary Stadium miał od września 2022 do stycznia 2023 roku, gdy był wypożyczony do Aston Villi.

Finalnie jego przygoda w Southampton zakończyła się latem 2025 roku, gdy Święci ponownie spadli z Premier League. Reprezentant Polski zdecydował się zmienić otoczenie. Z wyborem klubu trafił najlepiej, jak tylko mógł, ponieważ stał się gwiazdą zespołu oraz całej ligi. Bednarek pod koniec lipca ubiegłego roku podpisał czteroletni kontrakt z FC Porto, gdzie parę stoperów tworzy z Jakubem Kiwiorem.

Zarówno Porto, jak i Bednarek są w niesamowitej formie. Drużyna pod wodzą Francesco Farioliego bije rekordy, będąc niepokonaną w lidze na półmetku sezonu. Z kolei 29-latek zgarnia nagrodę za nagrodą, a jego grę chwalą nie tylko kibice i eksperci, ale także trener.

Klubowe media Smoków przekazały, że Bednarek został wybrany najlepszym obrońcą ligi w grudniu. To kolejne takie wyróżnienie dla piłkarza. Wcześniej wygrywał we wrześniu, październiku i listopadzie. Dominacja polskiego stopera w lidze trwa od czterech miesięcy.

Setembro, outubro, novembro e dezembro 💪 Jan Bednarek novamente eleito Defesa do Mês da Liga 🎖️#SeguimosJuntos pic.twitter.com/q5aCyZKDxY — FC Porto (@FCPorto) January 12, 2026

W tym sezonie Bednarek ma na swoim koncie 24 spotkania, w których zdobył jednego gola i zaliczył asystę. Ostatnio do zespołu dwóch Polaków dołączył kolejny rodak – Oskar Pietuszewski. Ponadto FC Porto ogłosiło podpisanie nowego kontraktu z Francesco Fariolim.