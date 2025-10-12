Barcelona ogłosiła ws. Pajor! Niepokojące wieści

FC Barcelona Femeni pokonała Atletico Madryt aż (6:0) w 7. kolejce Liga F Women. Jedną z bramek zdobyła Ewa Pajor. Reprezentantka Polski opuściła jednak boisko z powodu kontuzji.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Ewa Pajor kontuzjowana! Barcelona wydała komunikat

FC Barcelona Femeni rozpoczęła sezon 2025/2026 od siedmiu zwycięstw z rzędu w rozgrywkach Liga F Women. Co ciekawe ich bilans bramkowy to aż 37:1, co oznacza, że średnio strzelają 5,2 goli na mecz. W świetnej formie na początku kampanii jest Ewa Pajor. Reprezentantka Polski zdobyła sześć bramek w siedmiu spotkaniach. Na listę strzelczyń wpisała się także w niedzielnym starciu.

Pajor zdobyła gola w 53. minucie meczu z Atletico Madryt. Niestety nieco ponad kwadrans później opuszczała boisko ze łzami w oczach. Napastniczka doznała kontuzji kolana, co może wykluczyć ją z gry na dłuższy okres czasu. Kataloński klub wydał oficjalny komunikat.

„Ewa Pajor opuściła boisko z powodu skręcenia prawego kolana. W poniedziałek przejdzie badania i dodatkowe testy, aby ustalić dokładny zakres kontuzji” – poinformowała FC Barcelona Femeni w mediach społecznościowych.

Szczegółowe badania, jak czytamy w komunikacie, odbędą się w poniedziałek (13 października). Tego samego dnia powinniśmy spodziewać się również kolejnego oświadczenia Barcelony ws. stanu zdrowia kapitan reprezentacji Polski.

W najbliższym czasie Barcelona zmierzy się z Romą w Lidze Mistrzyń, a także z Granadą w rozgrywkach ligowych. Potem zawodniczki rozjadą się na zgrupowania reprezentacji narodowych. Ewa Pajor niewykluczone, że opuści najbliższe mecze „Biało-Czerwonych”.