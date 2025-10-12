Barcelona rozgromiła Atletico! Ewa Pajor trafiła, ale kontuzja niepokoi

Ewa Pajor z kolejnym golem w FC Barcelonie
FC Barcelona w niedzielnym hicie ligi hiszpańskiej mierzyła się z Atletico Madryt. Była to jednocześnie potyczka liderek z wiceliderkami rozgrywek, jednak Katalonki nie dały żadnych szans rywalkom.
Barca pokonała ekipę z Madrytu różnicą sześciu trafień (6:0). Jedną z bramek zdobyła Ewa Pajor, która wpisała się na listę strzelczyń w 53. minucie. Zanim jednak reprezentantka Polski skierowała piłkę do siatki, gole strzeliły Esmee Brugts i Patricia Guijarro.
W drugiej odsłonie, oprócz Pajor, na listę strzelczyń wpisały się również Alexia Putellas, Vicky Lopez oraz Laia Aleixandri. Dzięki niedzielnej wygranej Barcelona z dorobkiem 21 punktów umocniła się na pozycji lidera.
Polska zawodniczka jednak finalnie nie może być po niedzielnym spotkaniu w pełni szczęśliwa. 20 minut przed końcem meczu Pajor niefortunnie upadła na zgiętą prawą nogę. Z pierwszych ujęć wynikało, że mogło ucierpieć kolano piłkarki. Ostatecznie zawodniczka, ze łzami w oczach, musiała opuścić boisko w asyście lekarzy.
Barca w tym sezonie rozegrała jak dotąd siedem spotkań ligowych i wszystkie wygrała. Strzeliła w nich 37 goli, tracąc zaledwie jedną bramkę. Tylko w niedzielnym starciu Katalonki oddały 31 strzałów, z czego 10 było celnych.
Barcelona swoje kolejne ligowe spotkanie rozegra z Gironą. Mecz odbędzie się na Estadi Johan Cruyff.
Czytaj więcej: Problemy Barcelony przed meczem z Gironą. Flick ma ból głowy w środku pola