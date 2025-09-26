Fenomen Ronaldo trwa. Portugalczyk znów w roli głównej

Cristiano Ronaldo miał swój udział przy wygranej Al-Nassr nad Al-Ittihad (2:0) w lidze saudyjskiej. Portugalczyk zdobył bramkę, strzelając swojego 946. gola w karierze.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo z kolejnym trafieniem dla Al-Nassr

Cristiano Ronaldo nie zwalnia tempa pod względem zdobywania bramek. Portugalczyk w starciu z Al-Ittihad ustalił wynik rywalizacji na 2:0. Pierwszego gola strzelił już w dziewiątej minucie Sadio Mane. Reprezentant Portugalii zdobył swoją bramkę w 35. minucie.

Po golu strzelonym w piątek Ronaldo może pochwalić się łącznie 805 trafieniami w klubach i 141 golami w drużynie narodowej. 40-letni zawodnik ma kontrakt ważny z Al-Nassr do końca czerwca 2027 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza wynosi 12 milionów euro.

Doświadczony napastnik trafił do ekipy z ligi saudyjskiej w styczniu 2023 roku. Wcześniej rozwiązał kontrakt z Manchesterem United, do którego wrócił w sierpniu 2021 roku po kilkuletniej przygodzie z Juventusem. Cristiano Ronaldo w swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak Real Madryt czy Sporting Lizbona.

Al-Nassr po rozegraniu czterech kolejek ligowych ma na swoim koncie 12 punktów, będąc liderem rozgrywek. Nad drugim Al-Ittihad ma trzy oczka przewagi. Przed reprezentacyjną przerwą drużyna Ronaldo ma do rozegrania jeszcze jeden mecz, mierząc się z Al-Zawrąą.

Aktualnym mistrzem Arabii Saudyjskiej jest Al-Ittihad. Z kolei Al-Nassr zakończył poprzednią ligową rywalizację na trzeciej pozycji w tabeli. Wicemistrzem kraju został natomiast Al-Hilal, którego barwy reprezentują między innymi Darwin Nunez czy Sergej Milinković-Savić.

