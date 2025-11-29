Benfica nie wykonała ruchu. Felix wybrał klub, który naprawdę go chciał

Joao Felix przyznał ostatnio, że chciał wrócić do Benfiki Lizbona. Finalnie jednak do tego nie doszło. Reprezentant Portugalii wyjaśnił powody takich okoliczności.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix mógł wrócić do Benfiki, ale nie został potraktowany poważnie

Joao Felix aktualnie broni barw Al-Nassr. 26-latek dołączył do drużyny z ligi saudyjskiej w lipcu 2025 roku. Klub z Arabii Saudyjskiej wyłożył na tę transakcję 30 milionów euro. Sam zawodnik natomiast przyznał, że chciał wrócić do Benfiki Lizbona. Barwy portugalskiej ekipy reprezentował w latach 2016–2019.

– To była wola klubu. Szczerze mówiąc, chciałem wrócić do Benfiki przez ostatnie trzy lata. Zawsze tego chciałem, zawsze mówiłem o tym moim agentom, ale nigdy nie było poważnego pragnienia ze strony klubu – mówił Joao Felix w rozmowie ze Sport TV Portugal.

– Szansa nigdy się nie nadarzyła, ani ze względu na kwoty transferowe, ani pensje, ani nic w tym stylu. Wszystko zależało od woli drugiej strony. Tak więc do tego nie doszło, a Al-Nassr wykazał się wielką gotowością i chęcią, a kiedy tak się dzieje, nie możemy odmówić – dodał zawodnik.

Joao Felix pierwsze kroki w karierze stawiał w FC Porto. W swoim piłkarskim CV ma też Atletico Madryt. W tej kampanii piłkarz wystąpił w 18 meczach. Zdobył w nich 16 bramek i zaliczył też pięć asyst. Okazję na poprawę bilansu będzie miał dopiero w niedzielę 21 grudnia. Wówczas Al-Nassr zmierzy się z Al-Najmą. Mecz odbędzie się o godzinie 18:30.

Joao Felix to 50-krotny reprezentant Portugalii. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na 20 milionów euro.

