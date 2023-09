Al-Khelaifi chwali Krychowiaka i wspomina jego czas w PSG

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Al-Khelaifi w rozmowie z Meczyki.pl wypowiedział się na temat Krychowiaka

Pomocnik rozegrał 19 meczów dla PSG w sezonie 2016/17

Właściciel PSG w miłych słowach wspomina Polaka

Właściciel PSG komplementuje Krychowiaka

Nasser Al-Khelaifi przebywał w ostatnich dniach w Warszawie. Właściciel Paris Saint-Germain pojawił się w stolicy przy okazji zebrania zarządu ECA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Klubów. W tym czasie wywiad przeprowadził z nim Tomasz Włodarczyk, który poruszył między innymi temat Grzegorza Krychowiaka.

Były reprezentant Polski występował w PSG w sezonie 2016/17 rozgrywając łącznie 19 spotkań. Pomocnik po transferze z Sevilli nie sprawdził się jednak w stolicy Francji i w kolejnych latach był wypożyczany do West Bromwich Albion i Lokomotivu Moskwa.

– Pamiętam go jako wielkiego profesjonalistę zarówno na boisku, jak i poza nim. Twardy zawodnik, prawdziwy walczak. Rodzinny gość, świetna postać, mocna osobowość. Mam do niego duży szacunek mimo że nie grał w PSG tyle, ile pewnie chciał. Sto meczów w reprezentacji to wielki wynik. Grzegorz był fantastyczny dla kadry i dla klubów, w których grał. Życzę mu wszystkiego dobrego na nowej drodze – przyznał Al-Khelaifi w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem.

