Już tylko osiem zespołów pozostało w grze o mistrzostwo Europy. We wtorek poznaliśmy ostatnie zespoły, które zagrają w ćwierćfinałach Euro 2020. Znamy również komplet par 1/4 finału Euro 2020. Kto w nich zagra?

Rywalizacja w 1/8 finału toczyła się od soboty do wtorku. Każdego dnia poznawaliśmy dwa kolejne zespoły, które awansowały do ćwierćfinału Euro 2020. Nie zabrakło w nich również niespodzianek i sensacji, bo takimi niewątpliwie należy nazwać odpadnięcie reprezentacji Holandii i Francji. Z turniejem finałowym pożegnała się również reprezentacja Niemiec, która we wtorkowym hicie przegrała 0:2 z Anglią.

Kto zagra w ćwierćfinałach Euro 2020?

Po wtorkowych spotkaniach poznaliśmy już komplet ośmiu zespołów, które przystąpią do ćwierćfinałowej rywalizacji. Wśród nich znajdują się takie drużyny jak Włochy, Hiszpania, Belgia czy Anglia. To one są wymieniane w gronie głównych kandydatów do końcowego triumfu.

Do 1/4 finału awansowały:

Kiedy i gdzie ćwierćfinały Euro 2020?

Ćwierćfinałowe spotkania Euro 2020 rozegrane zostaną w dniach 2-3 lipca (piątek – sobota). Podobnie jak w przypadku 1/8 finału, każdego dnia rozegrane zostaną po dwa spotkania, które rozpoczną się o godzinach 18:00 i 21:00. Pojedynki odbędą się na stadionach w Petersburgu, Monachium, Baku i Rzymie.

Ćwierćfinałowe pary Euro 2020

02.07. 18:00 Szwajcaria – Hiszpania (Petersburg)

02.07. 21:00 Belgia – Włochy (Monachium)

03.07. 18:00 Czechy – Dania (Baku)

03.07. 21:00 Ukraina – Anglia (Rzym)

