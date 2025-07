Xabi Alonso wybrał zmiennika Mbappe. Zwrot akcji w Realu Madryt

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gonzalo Garcia ma być zmiennikiem Mbappe w Realu Madryt

Real Madryt podczas Klubowych Mistrzostw Świata 2025 odkrył nowy talent. Furorę w trakcie turnieju w Stanach Zjednoczonych robi Gonzalo Garcia. Młody napastnik niespodziewanie stał się zawodnikiem wyjściowej jedenastki pod nieobecność Kyliana Mbappe. Ze swojej roli wywiązał się fantastycznie, zdobywając trzy gole i notując asystę w czterech meczach.

Eksplozja talentu 21-latka zwróciła uwagę innych klubów w tym m.in. AS Romy. Okazuje się jednak, że mimo pierwotnych planów o rozstaniu z Hiszpanem w Madrycie zmienili zdanie. Wygląda na to, że Garcia w sezonie 2025/2026 odegra ważną rolę w Realu.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji serwisu AS wynika, że Xabi Alonso myśli o zatrzymaniu zawodnika. Co więcej, poszukiwania nowej „dziewiątki” zostały przerwane. Warto przypomnieć, że nowy trener Królewskich szukał piłkarza, który profilem przypomina Joselu. Niemniej jednak dyspozycja Gonzalo Garcii skłoniła go do zmiany zdania, a wiele wskazuje na to, że wychowanek Los Blancos może zostać w klubie jako zmiennik Kyliana Mbappe.

Garcia ma na swoim koncie już 10 spotkań jako piłkarz Realu Madryt. W seniorskim zespole debiutował za kadencji Carlo Ancelottiego. Natomiast włoski taktyk nie widział w nim większego potencjału. Niewykluczone, że dopiero pod skrzydłami Alonso młodzieżowy reprezentant Hiszpanii rozwinie skrzydła i pokaże drzemiący w nim potencjał.