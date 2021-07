Cztery zespoły pozostały w grze o mistrzostwo Europy. Drugą półfinałową parę poznaliśmy w sobotę, kiedy rozegrane zostały kolejne dwa ćwierćfinałowe spotkania. Kto z kim zagra o awans do finału?

Ćwierćfinałowe spotkania rozegrane zostały we piątek i sobotę. Pierwsze spotkanie rozstrzygnął musiały rzuty karne, w których Hiszpania pokonała Szwajcarię. W wieczornym hicie awans do najlepszej czwórki turnieju wywalczyła reprezentacja Włoch, która po zaciętym spotkaniu pokonała 2:1 Belgię. W niedzielę dołączyły do nich drużyny Danii i Anglii, które odprawiły z kwitkiem odpowiednio Czechy i Ukrainę.

Kto zagra w półfinałach Euro 2020?

Po sobotnich spotkaniach poznaliśmy już komplet czterech zespołów, które przystąpią do półfinałowej rywalizacji. W ćwierćfinałach obeszło się bez niespodzianek i do najlepszej czwórki awansowali faworyci. Każdego z nich niewątpliwie stać na zwycięstwo w całym turnieju.

Do 1/2 finału awansowały:

Kiedy i gdzie półfinały Euro 2020?

Półfinałowe spotkania Euro 2020 rozegrane zostaną w dniach 6-7 lipca (wtorek – środa). Oba mecze o awans do wielkiego finału rozpoczną się o godzinie 21:00. Oba pojedynki odbędą się na londyńskim Wembley, które 11 lipca gościć będzie również finalistów.

Półfinałowe pary Euro 2020

06.07. 21:00 Włochy – Hiszpania (Londyn)

07.07. 21:00 Anglia – Dania (Londyn)

