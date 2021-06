W sobotę rozegrane zostały kolejne trzy spotkania fazy grupowej Euro 2020. W pierwszym spotkaniu grupy E reprezentacja Szwecji pokonała 1:0 Słowację. W spotkaniach grupy D Chorwacja zremisowała 1:1 z Czechami, natomiast Anglia bezbramkowo zremisowała ze Szkocją. W najważniejszym dla polskich kibiców spotkaniu reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Hiszpanią i pozostaje w grze o awans.

W sobotę rozegrane zostały kolejne trzy spotkania fazy grupowej Euro 2020

W meczach grupy F Węgry zremisowały z Francją, natomiast Niemcy pokonały 4:2 Portugalię

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Hiszpanią i pozostaje w grze o awans

Węgry – Francja 1:1 Bez niespodzianki w Petersburgu

Reprezentacja Węgier została w sobotnie popołudnie rzucona na pożarcie faworyzowanym Francuzom. Nic nie wskazywało na to, aby w tym spotkaniu mogło dojść do niespodzianki. Tymczasem do przerwy sensacyjnie 1:0 prowadzili Madziarzy. W drugiej połowie starali się odpierać ataki drużyny Didiera Deschampsa, ale Trójkolorowym udało się doprowadzić do wyrównania. Do siatki węgierskiego zespołu trafił Antoine Griezmann. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Czytaj również:

Portugalia – Niemcy 2:4. Grad bramek w Monachium

W drugim sobotnim spotkaniu świetne widowisko stworzyły reprezentacje Portugalii i Niemiec. Mecz bardzo dobrze ułożył się dla drużyny Fernando Santosa, która prowadziła 1:0 po trafieniu Cristiano Ronaldo. Na przerwę z prowadzeniem schodzili jednak Niemcy, ale po dwóch samobójczych trafieniach Portugalczyków. W drugiej połowie również obejrzeliśmy trzy gole. Ponownie dwukrotnie piłka wylądowała w portugalskiej siatce, a raz w bramce niemieckiego zespołu.

Czytaj również:

Hiszpania – Polska 1:1. Biało-czerwoni sprawili sensację

Reprezentacja Polski musiała przynajmniej zremisować z Hiszpanią, aby zachować szanse na awans do fazy pucharowej. Biało-czerwoni, którym przed spotkaniem nie dawano większych szans, stanęli na wysokości zadania i zatrzymali faworyzowanego przeciwnika. Po pierwszej połowie co prawda prowadzili podopieczni Luisa Enrique, ale w drugiej połowie do wyrównania doprowadził Robert Lewandowski. Polacy do awansu potrzebują teraz wygranej w ostatnim meczu ze Szwecją.

Czytaj również: