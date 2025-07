Lech złożył ofertę za gwiazdora. To byłby kolejny powrót

Lech Poznań złożył ofertę wypożyczenia Kristoffera Velde z Olympiakosu z opcją wykupu za trzy miliony euro. Byłby to kolejny powrót do Kolejorza, o czym informuje "athlosnews.gr".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech może wypożyczyć i wykupić Velde za 3 miliony euro

Lech Poznań tego lata postawił raczej na sentymentalne ruchy transferowe. Do tej pory Kolejorz przeprowadził bowiem trzy wzmocnienia swojego zespołu i dwa z nich to powroty do klubu po latach. Mowa oczywiście o Mateuszu Skrzypczaku oraz Robercie Gumnym. Okazuje się, że być może to nie jest koniec tego typu wzmocnień ekipy Nielsa Frederiksena.

Według informacji przekazanych przez grecki serwis „athlosnews.gr”, Lech Poznań złożył ofertę za Kristoffera Velde z Olympiakosu Pireus. W grę wchodzi roczne wypożyczenie z opcją wykupu za trzy miliony euro. Byłby to więc nowy rekord transferowy PKO Ekstraklasy. Już wcześniej mówiło się o tym, że Grecy chętnie pozbyliby się Norwega.

Kristoffer Velde w minionym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył sześć goli oraz zanotował dwie asysty. Dla Kolejorza ma w sumie 98 występów i 29 trafień oraz 13 asyst. 25-letni skrzydłowy wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na sześć milionów euro. Jego umowa w Grecji wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Z Lecha odchodził za cztery miliony euro.

Zobacz także: A jednak! Nie tylko Jan Urban. Jest jeszcze jeden kandydat na selekcjonera