Reprezentacja Polski w sobotę zmierzy się w arcyciekawie zapowiadającym się spotkaniu z Hiszpanią w ramach Euro 2020. Przed tą potyczką ciekawej wypowiedzi Przeglądowi Sportowemu udzielił Jacek Bąk. Były reprezentant Polski nie szczędził krytycznych słów w kierunku Roberta Lewandowskiego.

Jacek Bąk w rozmowie z Przeglądem Sportowym wypowiedział się na tematy związane z zespołem Biało-czerwonych

96-krotny reprezentant Polski nie szczędził krytyki w kierunku Roberta Lewandowskiego za mecz ze Słowacją

Ekipa Paulo Sousy okazję na rehabilitację będzie miała już w sobotni wieczór w starciu z La Roja

Jacek Bąk zawiedziony postawą reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski do batalii w Sewilli podejdzie po przegranym 1:2 starciu ze Słowacją. Ogólnie pod wodzą następcy Jerzego Brzęczka piłkarze Biało-czerwonych wygrali tylko raz, pozostawiając w pokonanym polu Andorę (3:0) w spotkaniu eliminacyjnym do mistrzostw świata.

Za bój z Sokoli słabe oceny otrzymał kapitan reprezentacji Polski. Tymczasem Jacek Bąk w dosadnych słowach wypowiadał się na temat najlepszego piłkarza świata za 2020 rok. – Taki zawodnik jak on powinien to wytrzymać. Fajnie, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale machaniem rękami nie stworzy nic pozytywnego. Trzeba podejść, skrzyknąć się, pogadać. Jego koledzy chcą przecież grać jak najlepiej, nikt nie jest sabotażystą – przekonywał wybitny reprezentant Polski w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

– Trzeba im pomóc, a nie wytykać błędy. W taki sposób Lewandowski nie pomaga drużynie. Brzęczka już zresztą zwolnił, a teraz chciałby zwolnić też Paulo Sousę? To nasz najlepszy piłkarz, powinien więc mieć pozytywny wpływ na kolegów – uzupełnił Bąk.

Były zawodnik między innymi takich klubów jak Olympique Lyon, czy Austria Wiedeń zabrał też głos na temat pracy Paulo Sousy, odnosząc się do eksperymentów wprowadzanych przez Portugalczyka.

– Każdy mecz rozpoczynaliśmy inną jedenastką, przez co zawodnicy do końca nie wiedzieli, jak mają grać. Jaki to jest problem, żeby podać piłkarzom skład dzień przed meczem? Nie wiem, po co to, komu to potrzebne, żeby trzymać zawodników w niepewności – powiedział Bąk.

Reprezentacja Polski zagra z Hiszpanią w sobotni wieczór po raz jedenasty w historii. Jak dotąd wygrała tylko raz, jeden mecz zremisowała i poniosła osiem porażek. Biało-czerwoni jedyną wygraną z La Roja zaliczyli w 1980 roku, gdy w spotkaniu towarzyskim w Barcelonie wygrali 2:1 po dwóch golach Andrzeja Iwana.

