Włochy – Hiszpania: Mancini ocenił występ swoich piłkarzy

Reprezentacja Włoch awansowała do finału Mistrzostw Europu, pokonując Hiszpanię po serii rzutów karnych. Po zakończeniu spotkania opiekun Squadra Azzurra przyznał natomiast, że piłkarze La Roja sprawili kłopoty jego zespołowi.

Reprezentacja Włoch wywalczyła w środę awans do finału Euro 2020

Squadra Azzurra jest jedynym zespołem turnieju, który ma na swoim koncie same zwycięstwa

Kolejne spotkanie czterokrotni mistrzowie świata rozegrają w niedzielę

Reprezentacja Włoch powalczy o złoto

Reprezentacja Włoch wygrał w środowy wieczór czternaste z rzędu spotkanie. Wciąż czterokrotni mistrzowie świata mogą pochwalić się passą meczów bez porażki, która trwa od września 2018 roku.

– Rzut karne są okrutne. Hiszpania była dla nas trudnym rywalem, ale to nie może dziwić, bo to świetny zespół. Z drugiej strony my nie graliśmy jak zwykle. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę z tego, że to spotkanie może tak wyglądać – mówił Roberto Mancini w rozmowie z Rai Sport.

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii zaskoczył już przed meczem, bo nie wystawił w wyjściowym składzie Alvaro Moraty, decydując się na grę bez nominalnego napastnika. W tej sprawie opiekun włoskiej ekipy też się wypowiedział.

– Ta zaskakująca decyzja sprawiła nam problemy. Gdy jednak zrozumieliśmy, jak wygląda sytuacja na boisku, to nie chcieliśmy dużo ryzykować. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Hiszpania jest mistrzem pod względem posiadania piłki. Musieliśmy się zatem dostosować do takich warunków gry i walczyć – powiedział opiekun Squadra Azzurra.

– Drużyna zasługuje na gratulacje. Moi piłkarze wierzyli już trzy lata temu, że awans do finału Mistrzostw Europy jest możliwy. To jednak nie koniec turnieju. Musimy się zregenerować i jak najlepiej przygotować się do finału – podsumował Mancini.

Finał Euro 2020 odbędzie się już w niedzielę. Włosi zmierzą się w nim ze zwycięzcą starcia Anglia – Dania.

