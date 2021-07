Finał Euro 2020 pomiędzy Włochami i Anglią coraz bliżej. Obaj selekcjonerzy mają za sobą ostatnie przedmeczowe konferencje prasowe. Roberto Mancini skomentował słabszą grę Azzurrich w półfinale i nie przestaje wierzyć w ostateczny sukces na mistrzostwach Europy.

Roberto Mancini odniósł się do trudnej rywalizacji z Hiszpanią

Selekcjoner Włoch skomentował również imponującą serię meczów bez porażki i dodał kilka zdań odnośnie finałowego starcia Euro 2020

Roberto Mancini skomentował mecz z Hiszpanią

Przez większość półfinałowej rywalizacji Włoch z Hiszpanią byliśmy świadkami dominacji ekipy Luisa Enrique. La Roja dłużej utrzymywała się przy piłce oraz z większą lekkością konstruowała akcje bramkowe. Pomimo dobrej gry, Azzurri objęli nieoczekiwane prowadzenie za sprawą Chiesy, natomiast w końcówce do remisu doprowadził Alvaro Morata.

Roberto Mancini pod koniec spotkania zupełnie zmienił ustawienie swojej drużyny. Mogliśmy zauważyć brak klasycznej dziewiątki, a w środku między skrzydłami biegał wówczas Lorenzo Insignie. Co więcej, do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka oraz rzuty karne. W konkursie jedenastek lepsi okazali się Włosi, którzy w niedzielę zagrają w finale Euro 2020 z Anglią.

– Dotarcie do finału nie jest łatwe. Graliśmy z koncentracją i radością, bo kochamy piłkę nożną. Owszem z Hiszpanią nie grało się nam łatwo. Musieliśmy dostosowywać się do tempa przeciwnika oraz często ograniczaliśmy się do zadań defensywnych. Powiem wam jedno. Nie możesz oczekiwać, że wygrasz mistrzostwa Europy czy Świata, dzięki dominacji na boisku. To tak nie działa – oznajmił Mancini.

Imponująca seria Włochów wciąż trwa i trwać może jeszcze dłużej

W nowożytnej historii najwięcej meczów bez porażki zanotowali Hiszpanie. La Roja kontynuowała znakomitą serię w latach 2007-2009 i zatrzymała się na 35 spotkaniach bez przegranej. W tej chwili Włosi próbują wyrównać ten rekord, ale żeby to zrobić nie mogą ulec w wielkim finale Euro 2020.

Dotychczas Squadra Azzurra jest niepokonana w 33 pojedynkach i tylko trzy zwycięstwa dzieli ekipę Manciniego od zapisania się na długo w kartach historii piłki reprezentacyjnej.

– Jestem dumny, że piłkarze wierzą w każde moje słowo i mogą pójść za mną w ogień. Tak kontynuujemy mecze bez porażki, ale musimy twardo stąpać po ziemi. Dotarcie do finału jest wielkim osiągnięciem, ale tylko jeżeli uda nam się go wygrać. Ostatecznie liczy się tylko zwycięstwo w finale – zakończył.

