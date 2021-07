Dzień przed wielkim finałem Euro 2020, Gareth Southgate wraz Jordanem Hendersonem zjawili się na konferencji prasowej. Selekcjoner reprezentacji Anglii odpowiedział na pytania dziennikarzy, ale dał też do zrozumienia, że jego drużyna zrobi wszystko, aby w niedzielę podnieść puchar mistrzostw Europy.

Gareth Southgate odniósł się do wagi niedzielnego pojedynku oraz ocenił szansę swojego zespołu na zwycięstwo przeciwko Włochom

Selekcjoner opowiedział również, co odczuwa grupa, mając możliwość gry w wielkim finale Euro 2020 na Wembley

Z koeli Jordan Henderson w kilku zdaniach stwierdził, że jest to odpowiedni moment, aby napisać nową historię w angielskim futbolu

Gareth Southgate da rodakom powody do dumy?

Na przedmeczowej konferencji prasowej, Gareth Southgate wyznał, że rywalizacja z Anglii z Włochami to bez wątpienia starcie dwóch najlepszych drużyn Euro 2020. Selekcjoner zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Brytyjskie media na każdym kroku przypominają, że ostatni sukces reprezentacja odniosła na Mundialu w 1966 roku. Od tamtej pory w kadrze Anglii grało wielu świetnych piłkarzy, którzy nie byli w stanie tego powtórzyć, ale teraz narodziła się wielka nadzieja, że 55-lat posuchy wreszcie uda się zażegnać.

– Włochy to wyjątkowy zespół i myślę, że bez wątpienia dwie najlepsze drużyny w turnieju dotarły do ​​​​finału. Kiedy dojdziesz do finału, musisz wygrać. To będzie bardzo trudne, wiemy o tym, ale jesteśmy ambitni i wierzymy, że się nam uda – rozpoczął Southgate

– Jesteśmy bardzo świadomi, że dla naszego kraju była to fantastyczna podróż. Zagramy przeciwko drużynie, która ma prawdopodobnie najlepszy wynik w europejskiej piłce nożnej w ciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowo Włosi dysponują doświadczonymi zawodnikami i mają fantastycznego trenera – dodał.

Finał rozgrywany na Wembley to przywilej Anglików

Co ciekawe, finał mistrzostw Świata z 1966 r., w którym Anglia pokonała reprezentację RFN, również odbył się na Wembley. Na przestrzeni ostatnich dni nie zabrakło negatywnych opinii na temat organizacji Euro 2020, twierdząc że kilka reprezentacji jest faworyzowanych przez europejskie władze. UEFA początkowo nie komentowała tej sprawy, ale w piątek Cerefin przyznał się do błędu i zapowiedział, że w przyszłości taki scenariusz już się nie powtórzy. Na dodatek, brytyjski rząd początkowo zakazał przyjazdu kibicom spoza granic kraju. Cała sytuacja odbiła się ogromnym echem i Boris Johnson pod naciskiem mediów i rozmów z UEFĄ pozwolił na przylot tysiąca fanów Azzurich (więcej tutaj>).

– Wembley tworzy niesamowitą energię i wiem, że w niedzielę będzie też dużo włoskich kibiców, więc będzie to wspaniała atmosfera dla wszystkich – zaznaczył selekcjoner.

– Wszyscy przed turniejem mówili o większej presji, większym oczekiwaniu, ponieważ potencjalnie mieliśmy tak wiele meczów w Anglii, ale dla nas to był przywilej móc grać na Wembley – stwierdził.

O czym wspomniał Jordan Henderson?

W kadrze Anglików jest obecnie wiele młodych zawodników, którzy już grają na niezwykle wysokim poziomie. Wśród nich jest również weteran boisk Premier League, Jordan Henderson. Doświadczenie kapitana Liverpool’u przydaję się na każdym kroku, natomiast w finale 31-latek prawdopodobnie wejdzie na murawę z ławki, ale jego decyzje boiskowe mogą okazać się kluczowe dla ostatecznego triumfu Anglii na Euro 2020.

– To dla nas ogromna okazja, aby wyjść i wystąpić w jednym z największych meczów w piłce nożnej. Włochy to fantastyczna drużyna, dlatego są w finale. W meczach, które widziałem, wyglądają tak silnie w defensywie, ale mają też fantastycznych zawodników, którzy mogą zranić drużyny, strzelać gole i stwarzać szanse – wyznał Henderson.

– Jednocześnie czuję, że jeśli osiągniemy poziom, do którego jesteśmy zdolni, możemy również sprawić im problemy w tym finale. Czeka nas niesamowita walka, a ja już nie mogę się jej doczekać – stwierdził.

