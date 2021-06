Arsene Wenger uważa, że reprezentacja Francji jest zdecydowanym faworytem do triumfu na nadchodzących mistrzostwach Europy.

Były trener podkreśla, że to nie tylko mistrzowie świata, ale i zespół, któremu daleko do szczytu możliwości

Wenger: Francuzi to super faworyt do zwycięstwa na Euro 2020

Mimo, że reprezentacja Francji ustępuje w rankingu FIFA Belgom, Arsene Wenger nie ma wątpliwości, że to właśnie Les Bleus są wielkimi faworytami do ostatecznego triumfu na Euro 2020.

– Reprezentacja Francji nie jest faworytem, ale super faworytem. Nazwanie ich zwyczajnym faworytem to zbyt mało. Mowa tu o mistrzach świata, którzy mają w swojej ekipie N’Golo Kante, Paula Pogbę, Karima Benzemę, Antoine’a Griezmanna, Kingsleya Comana, Oliviera Girouda… Zapomniałem wymienić połowę z nich… Jeszcze Ousmane Dembele! Na ławce zasiądzie jedenastu graczy, którzy występowaliby w praktycznie każdej innej reprezentacji na świecie. Nie możesz też zaprzeczyć temu, że pomimo iż mówimy o mistrzach świata, daleko jeszcze do momentu szczytowego tej drużyny. Ten zespół się cały czas rozwija, bo to młodzi faceci. Pomijając dwóch czy trzech, kręgosłup drużyny jest bardzo młody – uważa były trener Arsenalu.

Ponadto 71-latek uważa reprezentację Anglii za głównego kontrkandydata dla Les Bleus.

– Angielski zespół to według mnie najpoważniejszy kandydat dla reprezentacji Francji. Mają zawodników o wielkiej jakości. Być może część z nich jest nieco młoda, ale Mason Mount, Phil Foden, Jack Grealish, Declan Rice i oczywiście Harry Kane mają za sobą spektakularny sezon. W dodatku mają doświadczonych graczy, takich jak Jordan Henderson – stwierdził Wenger.

Francuzi rozpoczną swój bój o mistrzostwo Europy od starcia z reprezentacją Niemiec we wtorek, 15 czerwca.

