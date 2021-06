Nasser Al-Khelaifi w zdecydowanych słowach zaprzeczył możliwości odejścia Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain. Francuzem zainteresowane są największe kluby na świecie, na czele z Realem Madryt.

Nasser Al-Khelaifi wykluczył możliwość odejścia Kyliana Mbappe

22-latkiem zainteresowane są największe drużyny w Europie

Jednocześnie prezes PSG zapowiedział zwiększenie aktywności na rynku transferowym

“Nie ma możliwości, by PSG sprzedało Kyliana Mbappe”

Już w 2017 roku Kylian Mbappe był celem niemal każdego liczącego się europejskiego klubu. Wówczas, po świetnym sezonie w barwach AS Monaco napastnik wzmocnił Paris Saint-Germain. Od tamtej pory co pół roku pojawiają się spekulacje, jakoby jeden z najlepszych zawodników na świecie miał zmienić barwy klubowe. Najbliżej mu do Realu Madryt, gdzie do niedawna trenował jego idol, Zinedine Zidane. Dla Królewskich sprowadzenie Mbappe wydaje się być celem numer jeden. Ostatnio pojawiły się nawet doniesienia, jakoby Florentino Perez wymagał od swoich zawodników obniżenia pensji w celu uzbierania funduszy na wykupienie 22-latka z Parc des Princes.

Nasser Al-Khelaifi regularnie zaprzeczał plotkom odnośnie odejścia Mbappe z jego klubu, ale w ostatnim wywiadzie dla L’Equipe wypowiedział się niezwykle zdecydowanie.

– Powiem wprost. Kylian Mbappe pozostanie w Paris Saint-Germain. Nigdy go nie sprzedamy i nigdy nie pozwolimy mu odejść za darmo. To niemożliwe – powiedział prezes PSG. Tak dosadna wypowiedź każe wierzyć, że o sprowadzenie zawodnika wycenianego przez Transfermarkt na 160 milionów euro, może być niezwykle trudno każdemu zainteresowanemu.

“Mamy swoje ambicje na lato”

W tym samym wywiadzie Al-Khelaifi zapowiedział również większą aktywność PSG na rynku transferowym.

– W ciągu ostatnich dwóch lat nie zainwestowaliśmy dużo. Miało to również związek z pandemią. Osiągaliśmy jednak świetne wyniki, w tym dotarliśmy do finału Ligi Mistrzów. To pokazuje, gdzie się znajdujemy. Teraz musimy jeszcze poprawić się na kilku pozycjach. Wykonamy kilka transferów. Kryzys dotknął wszystkich, nas również. Ale w tym oknie transferowym będziemy aktywniejsi niż w ostatnich. Mamy swoje ambicje na to lato – zapowiedział prezes PSG.

Według doniesień medialnych o krok od transferu do Paryża jest Georginio Wijnaldum. Wicemistrzowie Ligue 1 negocjują także z Gianluigim Donnarummą. Obaj zawodnicy nie są związani kontraktem i mogą trafić na Parc des Princes bez kwoty odstępnego.

