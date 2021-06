Do fazy pucharowej Euro 2020 zakwalifikują się cztery zespoły, które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach. Przedstawiamy wam tabelę, z której dowiecie się kto jest już pewny awansu, a kto musi czekać na wyniki pozostałych spotkań.

Trzecie miejsca kołem ratunkowym dla gigantów

Mistrzostwa Europy to turniej, podczas którego oglądamy 24 zespoły. Rywalizują one w sześciu czterozespołowych grupach. Część sympatyków piłki nożnej jest mocnymi krytykami tego formatu, ponieważ twierdzą, że tak duża liczba uczestników, odbiera imprezie prestiż. Do kolejnej rundy awansują bowiem nie tylko dwie pierwsze ekipy w swoich grupach, ale także cztery z sześciu reprezentacji, które będą miały najwięcej punktów. Dzięki temu do fazy pucharowej pięć lat temu awansowała między innymi Portugalia, która została wtedy Mistrzem Europy.

Znamy prawie wszystkich uczestników fazy pucharowej Euro 2020. Pewne udziału w tym etapie turnieju są między innymi kadry Czech i Szwajcarii. Nie zajęły one dwóch pierwszy lokat w swoich grupach, ale są na czele klasyfikacji najlepszych ekip z trzeciego miejsca. Jak prezentuje się ta tabela?

Tabela drużyn z trzecich miejsc

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Czechy 3 1 1 1 3-2 4 2 Szwajcaria 3 1 1 1 4-5 4 3 Portugalia 2 1 0 1 5-4 3 4 Ukraina 3 1 0 2 4-5 3 5 Finlandia 3 1 0 2 1-3 3 6 Hiszpania 2 0 2 0 1-1 2 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Czesi i Szwajcarzy zdobyli po cztery punkty. Właśnie tyle oczek gwarantuje dalszy udział w Mistrzostwach Europy. Prawo występu w fazie pucharowej mogą dać trzy punkty (dorobek Portugalii oraz Ukrainy). Poza turniejem na ten moment są Finowie oraz Hiszpanie. Warto dodać, że Polska nie może awansować do kolejnej rundy z trzeciej lokaty (po remisie ze Szwecją miałaby tylko dwa zdobyte oczka).

Pięć lat temu na Mistrzostwach Europy awans do fazy pucharowej wywalczyły dwa zespoły z czterema punktami na koncie i dwie drużyny z trzema punktami.

