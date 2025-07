Osimhen zdecydowany na transfer. Gigant poluje na snajpera

Victor Osimhen błyszczał w minionym sezonie w Galatasaray. Według dziennika "La Gazzetta dello Sport", Nigeryjczyk zadeklarował chęć dołączania do Premier League.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Manchester United liczy na transfer Victora Osimhena

Victor Osimhen niemal na pewno opuści SSC Napoli w trwającym letnim oknie transferowym. Choć kontrakt 26-latka obowiązuje jeszcze przez rok, to jego relacje z klubem uległy poważnemu pogorszeniu już w poprzednim sezonie. Nigeryjczyk latem 2024 roku chciał odejść z zespołu, jednak nie udało się zrealizować żadnego transferu. Ostatecznie trafił na sensacyjne wypożyczenie do Galatasaray, gdzie wrócił do wielkiej formy.

W barwach mistrza Turcji Osimhen zdobył aż 37 bramek w 41 spotkaniach. Choć jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że napastnik trafi do klubu, który wystąpi w Lidze Mistrzów, to najnowsze informacje sugerują zmianę nastawienia. Okazuje się, że Manchester United wciąż jest atrakcyjnym kierunkiem dla Nigeryjczyka.

Ruben Amorim naciska na sprowadzenie klasowego snajpera. Osimhen pasuje do koncepcji Portugalczyka. Sam zawodnik nie odrzuca możliwości transferu na Old Trafford i ma być otwarty na negocjacje. Napoli wyceniło reprezentanta Nigerii na około 70 milionów euro.

Nie można też zapominać o sporym zainteresowaniu bramkostrzelnym zawodnikiem. Osimhen jest także na radarze PSG, Chelsea oraz kilku klubów z Arabii Saudyjskiej. Czerwone Diabły potrzebują nowej „dziewiątki” po słabym sezonie i rozczarowujących występach Rasmusa Hojlunda w linii ataku.