Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ollie Watkins priorytetem Manchesteru United

Manchester United ma za sobą kompromitujący rok. Czerwone Diabły chcą za wszelką cenę poprawić swoją sytuację, przez co władze klubu intensywnie pracują nad wzmocnieniami. Dotychczas Ruben Amorim otrzymał jedynie Matheusa Cunhę. Możemy być jednak pewni, że to nie koniec transferów na Old Trafford.

\Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Daily Mirror”. Otóż Czerwone Diabły wytypowały główny cel na lato. A jest nim Ollie Watkins z Aston Villi. Reprezentant Anglii jest traktowany na Old Trafford priorytetowo. Między klubami miały już odbyć się konkretne rozmowy dotyczące przyszłej transakcji.

Manchester United będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Olliego Watkinsa. Aston Villa wycenia bowiem swojego zawodnika na 80 milionów euro. Wspomniane źródło zaznacza, że Czerwone Diabły są gotowe sprostać oczekiwaniom finansowym. Wydaje się, że już pozostaje tylko kwestią czasu złożenie oficjalnej oferty.

Ollie Watkins w minionym sezonie rozegrał 54 spotkania w koszulce Aston Villi. Anglik może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 17 trafień, a także 14 asyst.