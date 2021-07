Stanisław Czerczesow zwolniony, nie będzie dłużej selekcjonerem reprezentacji Rosji – poinformowała na Twitterze Katarzyna Lewandowska, świetnie zorientowana w rosyjskiej piłce nożnej. Sborna podczas Euro 2020 zanotowała kiepski występ i odpadła w fazie grupowej turnieju.

Stanisław Czerczesow prowadził reprezentację Rosji od 2016 roku, dotarł z nią do ćwierćfinału mistrzostw świata

Przed podjęciem pracy z rosyjską kadrą był trenerem Legii Warszawa, z którą sięgnął po dublet

Stanisław Czerczesow przestał być selekcjonerem Rosjan

Reprezentacja Rosji podczas Euro 2020 przegrała w fazie grupowej z Belgią (0:3), z Danią (1:4) i wygrała z Finlandią (1:0). To sprawiło, że Sborna zajęła dopiero czwarte miejsce w grupie B i nie awansowała do 1/8 finału. Podobnie jak Polska zakończyła turniej szybciej, niż się tego spodziewali kibice. Za porażkę posadą zapłacił Stanisław Czerczesow, o czym na Twitterze poinformowała Katarzyna Lewandowska.

Stanisław Czerczesow prowadził reprezentację Rosji od 2016 roku. Ze Sborną dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata w 2018 roku, które były rozgrywane właśnie w Rosji. W jego kraju zostało to przyjęte jako sukces i jasne się stało, że po wywalczeniu awansu do Euro 2020 poprowadzi także reprezentację w trakcie tego turnieju.

Przed mistrzostwami Europy Rosja zmierzyła się w spotkaniu towarzyskim z Polską 1 czerwca we Wrocławiu. Mecz zakończył się remisem 1:1. Planem minimum dla obu drużyn na Euro 2020 był awans z grupy. Żaden z tych zespołów go nie zrealizował.

Czerczesow przed pracą w reprezentacji Rosji był trenerem Legii Warszawa. Z Wojskowymi sięgnął po dublet. Wygrał Ekstraklasę i Puchar Polski. To były bardzo prestiżowe osiągnięcia, ponieważ łączyły się z 100. rocznicą powstania klubu. Dla samego szkoleniowca także bardzo ważne, ponieważ pierwsze na trenerskiej ławce. Po zakończeniu sezonu rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, a dwa miesiące później objął rosyjską kadrę.

W przeszłości Stanisław Czerczesow był uznanym rosyjskim bramkarzem. W barwach reprezentacji Związku Radzieckiego, a potem Rosji zagrał łącznie w 49 meczach.