Stanisław Czerczesow ogłosił listę zawodników, których zabierze na Mistrzostwa Europy. Największą gwiazdą w kadrze pozostaje Aleksander Golovin.

Poznaliśmy oficjalną kadrę Rosjan na Mistrzostwa Europy 2020

Stanisław Czerczesow liczy na dobrą grę liderów swojej drużyny

Nasi wschodni sąsiedzi trafili do grupy

Stanisław Czerczesow przedstawił kadrę Rosjan na Euro 2020

Bramkarze: Yuri Dyupin (Rubin), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskva);

Obrońcy: Georgi Dzhikiya (Spartak Moskva), Igor Diveev (CSKA Moskva), Yuri Zhirkov (Zenit), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Andrei Semenov (Akhmat), Mario Fernandes (CSKA Moskva);

Pomocnicy: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskva), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskva), Maksim Mukhin (CSKA Moskva), Aleksandr Golovin (Monaco), Daniil Fomin (Dinamo Moskva), Roman Zobnin (Spartak Moskva), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoev (Zenit), Denis Makarov (Rubin), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valencia);

Napastnicy: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (CSKA Moskva), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskva).

Golovin, to na jego barkach spoczywać będzie sukces zespołu

Aleksander Golovin był jednym z kluczowych postaci w kadrze Rosjan na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Wówczas strzelił gola i zanotował dwie asysty, kiedy Rosja awansowała do ćwierćfinału. Te występy wystarczyły, aby ofensywny pomocnik zapewnił sobie przeprowadzkę do AS Monaco i od tego czasu tylko rośnie w siłę. Jego umiejętność gry w środku pomocy lub na skrzydle jest nieoceniona dla trenera Stanisława Czerczesowa i to na jego barkach spoczywać będzie sukces zespołu na Euro 2020.

Utalentowany pomocnik jest jednym z czterech piłkarzy, którzy nie grają w rosyjskiej Premier League, obok Aleksieja Miranczuka (Atalanta), Denisa Czeryszewa z (Valencia) i Fiodora Kudryaszowa (Antalyaspor).

Z kim zagrają Rosjanie na Euro 2020?

12 czerwca 2021 (sobota):

21:00 Belgia – Rosja

16 czerwca 2021 (środa):

15:00 Finlandia – Rosja

21 czerwca 2021 (poniedziałek):

21:00 Rosja – Dania

