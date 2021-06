Kapitan Danii, Simon Kjaer, wydał pierwsze wzruszające oświadczenie od czasu, gdy pomógł uratować życie Christiana Eriksena. Obrońca jako pierwszy ruszył w stronę 29-latka i w jakimś stopniu na pewno uratował życie swojemu koledze.

Simon Kjaer zyskał miano bohatera, po tym jako jeden z pierwszych zajął się Eriksenem, a po chwili ruszył w stronę jego partenrki

Duński defensor za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do całego wydarzenia

Simon Kjaer – bohater Danii

Simon Kjaer najpierw podbiegł do Christiana Eriksena, ułożył odpowiednio język swojego kolegi, tak aby 29-latek się nim nie zadławił, a po chwili ułożył go w pozycji bezpiecznej. Defensor AC Milan zachował chłodną głowę i nakazał innym zawodnikom uformować “ludzką tarczę”, żeby służby medyczne w spokoju mogły uratować kapitana reprezentacji Danii. Co więcej, stoper kiedy tylko zauważył, że partnerka Eriksena pojawiła się na murawie, ruszył w jej kierunku i mocno przytulił, przekazując zapewne pierwsze wieści, co się stało.

Obrońca dość mocno to wszystko przeżył

Na kilka godzin przed meczem Danii z Belgią, poznaliśmy oficjalnie oświadczenie Kjaera odnośnie całego wydarzenia.

– “To były bardzo wyjątkowe dni, w których piłka nożna nie była najważniejsza. Szok, który będzie częścią mnie – częścią nas wszystkich – na zawsze. Jedyne, co jest ważne i naprawdę ma znaczenie, to to, że z Christianem wszystko jest w porządku. Jestem dumny z tego, jak działaliśmy jako zespół i jak staliśmy silni w tych trudnych czasach. Jestem wzruszony i bardzo wdzięczny za całe otrzymane wsparcie. Dzisiaj wejdziemy na boisko przeciwko Belgii z Christianem w naszych sercach i myślach. To, że jest zdrowy pozwoli skupić się nam na grze w piłkę nożną. Zagramy dla niego i jak zawsze dla całej Danii. To dla nas największa motywacja. Jak zawsze zrobimy co w naszej mocy” – czytamy w oświadczeniu Kjaera.

Kjaer przejął opaskę kapitana i wyprowadzi swój zespół, kiedy Dania zmierzy się z Belgią na tym samym stadionie w Kopenhadze. Obie drużyny zgodziły się zatrzymać mecz po 10. minutach, aby uhonorować Eriksena oraz wszystkich, którzy zadbali o jego zdrowie.

Przeczytaj również: Christian Eriksen będzie miał wszczepiony rozrusznik serca

Dania Belgia 4.40 3.25 2.02 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. czerwca 2021 17:04 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin